"Зенит" обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Баскетбол
 
18:09 04.01.2026
"Зенит" обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
2026
"Зенит" обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Зенита" празднуют победу. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл пермскую "Парму" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Перми, завершилась со счетом 85:77 (22:20, 19:17, 22:16, 22:24). Самым результативным игроком матча стал Ливай Рэндольф из "Зенита", набравший 27 очков. В составе хозяев 20 баллов набрал Джейлен Адамс.
Петербургский клуб с 12 победами в 18 играх идет на третьем месте в турнирной таблице. "Парма" (12 побед, семь поражений) располагается на пятой позиции.
Баскетболисты "Зенита" обыграли "Астану" с разницей в 34 очка
12 апреля 2025, 15:10
12 апреля 2025, 15:10
 
