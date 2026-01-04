https://ria.ru/20260104/basketbol-2066345882.html
УНИКС подписал форварда Брюэра
Казанский УНИКС заключил контракт с американским баскетболистом Тайроном Брюэром, сообщается на сайте команды Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T14:33:00+03:00
баскетбол
спорт
уникс
единая лига втб
УНИКС заключил контракт с американцем Брюэром