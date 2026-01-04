Рейтинг@Mail.ru
УНИКС подписал форварда Брюэра - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
14:33 04.01.2026 (обновлено: 15:07 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/basketbol-2066345882.html
УНИКС подписал форварда Брюэра
УНИКС подписал форварда Брюэра - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
УНИКС подписал форварда Брюэра
Казанский УНИКС заключил контракт с американским баскетболистом Тайроном Брюэром, сообщается на сайте команды Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T14:33:00+03:00
2026-01-04T15:07:00+03:00
баскетбол
спорт
германия
европа
уникс
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066350364_0:131:3070:1858_1920x0_80_0_0_cddc874eb802d44601b46d8c2081a7ce.jpg
https://ria.ru/20260103/dyachok-2066194264.html
германия
европа
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066350364_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_54fc0a86ccb050b317bd38c4a34484fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, германия, европа, уникс, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Германия, Европа, УНИКС, Единая Лига ВТБ
УНИКС подписал форварда Брюэра

УНИКС заключил контракт с американцем Брюэром

© Getty Images / picture alliance / Daniel LöbТайрон Брюэр
Тайрон Брюэр - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Getty Images / picture alliance / Daniel Löb
Тайрон Брюэр. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Казанский УНИКС заключил контракт с американским баскетболистом Тайроном Брюэром, сообщается на сайте команды Единой лиги ВТБ.
Соглашение 25-летнего с форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26.
На протяжении последних трех лет Брюэр выступал в Европе. Текущий сезон американец начинал в немецком "Хемнице", набирая в среднем 12,9 очка, совершая 3,4 подбора и 1,1 передачи в матчах чемпионата Германии и став с командой обладателем Кубка Германии. В 12 играх Еврокубка его средние показатели составили 8,4 очка и 3,7 подбора.
Прошлый сезон Брюэр провел в немецком "Миттельдойчере", а до этого выступал в греческих клубах "Эсперос Ламия" и "Панеллиникос".
Владислав Голдин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В РФБ раскрыли имена новых звезд российского баскетбола
3 января, 14:18
 
БаскетболСпортГерманияЕвропаУНИКСЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Динамо Минск
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Наполи
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Юнайтед
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Автомобилист
    5
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Спартак Москва
    6
    7
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ливерпуль
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бетис
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Болонья
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    ФК Париж
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Даллас
    Монреаль
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетико Мадрид
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Коламбус
    Питтсбург
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Колорадо
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала