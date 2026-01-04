https://ria.ru/20260104/barselona-2066292101.html
"Барселона" обыграла "Эспаньол" и продлила победную серию в Ла Лиге
"Барселона" обыграла "Эспаньол" и продлила победную серию в Ла Лиге
"Барселона" переиграла "Эспаньол" в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Барселона" переиграла "Эспаньол" в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.
Барселонское дерби прошло на домашней арене "Эспаньола" и завершилось со счетом 2:0. Отличились Дани Ольмо (86-я минута) и Роберт Левандовский (90).
"Сине-гранатовые" продлили победную серию в чемпионате Испании до девяти матчей. "Барселона" (49 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" (33) располагается на пятой строчке.
Результаты других матчей:
"Сельта" - "Валенсия" - 4:1;
"Осасуна" - "Атлетик" - 1:1;
"Эльче" - "Вильярреал" - 1:3.