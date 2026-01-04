https://ria.ru/20260104/bali-2066289400.html
В популярной у россиян стране запретили заниматься сексом
В популярной у россиян стране запретили заниматься сексом - РИА Новости, 04.01.2026
В популярной у россиян стране запретили заниматься сексом
Туристам, не состоящим в официальных отношениях, запретили заниматься сексом в Индонезии, заявил Reuters министр юстиции страны Супратман Анди Агтас. РИА Новости, 04.01.2026
Reuters: в Индонезии туристам запретили секс вне брака