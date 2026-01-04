Рейтинг@Mail.ru
В популярной у россиян стране запретили заниматься сексом
00:32 04.01.2026
В популярной у россиян стране запретили заниматься сексом
В популярной у россиян стране запретили заниматься сексом - РИА Новости, 04.01.2026
В популярной у россиян стране запретили заниматься сексом
Туристам, не состоящим в официальных отношениях, запретили заниматься сексом в Индонезии, заявил Reuters министр юстиции страны Супратман Анди Агтас. РИА Новости, 04.01.2026
индонезия
Новости
в мире, индонезия, джоко видодо
В мире, Индонезия, Джоко Видодо
В популярной у россиян стране запретили заниматься сексом

Reuters: в Индонезии туристам запретили секс вне брака

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Туристам, не состоящим в официальных отношениях, запретили заниматься сексом в Индонезии, заявил Reuters министр юстиции страны Супратман Анди Агтас.
Эти ограничения были введены в рамках нового уголовного кодекса, который вступил в силу в январе 2026 года.
"Закон криминализирует внебрачные половые отношения, предусматривая наказание до одного года лишения свободы, но только в случае подачи заявления супругом, родителем или ребенком предполагаемого правонарушителя", — говорится в материале.
Поправки к уголовному кодексу были приняты еще в 2022 году во время президентства Джоко Видодо. Согласно новым законам, оскорбление президента или государственных органов может повлечь за собой реальное тюремное заключение сроком до трех лет.
"Шесть спален": Нигматуллин рассказал, как провел медовый месяц на Бали
Вчера, 09:00
