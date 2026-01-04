Рейтинг@Mail.ru
В Атамановке, где жители остались без тепла, ввели режим ЧС - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/atamanovka-2066319735.html
В Атамановке, где жители остались без тепла, ввели режим ЧС
В Атамановке, где жители остались без тепла, ввели режим ЧС - РИА Новости, 04.01.2026
В Атамановке, где жители остались без тепла, ввели режим ЧС
Режим ЧС муниципального характера ввели в поселке Атамановка Забайкальского края после того, как 3 тысячи жителей остались без тепла из-за аварии на... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T09:25:00+03:00
2026-01-04T09:25:00+03:00
происшествия
забайкальский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/26/1548782677_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_a7da21bcb87ead68520f7cca4122863e.jpg
https://ria.ru/20251231/jakutsk-2065804378.html
https://ria.ru/20251220/nakhodka-2063463764.html
забайкальский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/26/1548782677_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_c5872f32c4733f8c53696c5de7a3ca56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Забайкальский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Атамановке, где жители остались без тепла, ввели режим ЧС

В Атамановке ввели режим ЧС после аварии на тепломагистрали

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка отопления в квартире
Проверка отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Проверка отопления в квартире. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 янв - РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера ввели в поселке Атамановка Забайкальского края после того, как 3 тысячи жителей остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали, сообщает прокуратура региона.
Авария на тепломагистрали в Атамановке произошла 30 декабря в 29-градусный мороз, при этом ночью в посёлке похолодало до минус 33 градусов.
Аварийные работы - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Якутске, где без тепла остались 23 дома, устраняют последствия аварии
31 декабря 2025, 06:39
"В настоящее время по требованию надзорного ведомства в границах поселка Атамановки администрацией Читинского округа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, назначен руководитель ликвидации ее последствий, принимаются меры по защите жилищных прав граждан", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как уточняет ведомство, на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры с привлечением специалистов Государственной жилищной инспекции Забайкальского края. Надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ненадлежащего обеспечения теплоснабжения Атамановки.
Региональный главк МЧС России ранее сообщал, что 30 декабря в Атамановке произошла авария: порыв магистральной теплотрассы диаметром 400 миллиметров оставил без тепла 39 многоквартирных домов, где проживают почти 2,5 тысячи человек, в том числе 837 детей, а также три соцобъекта - школу и два детских сада. Сообщалось, что аэромобильная группировка спасателей доставит в поселок тепловые пушки на время устранения аварии.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ), его расследование, установление причин аварии находятся на контроле руководства регионального следственного управления. По данным СУСК, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по подготовке к отопительному сезону, произошла авария на тепломагистрали, она оставила без тепла 3 тысячи жителей поселка.
В Атамановке в воскресенье утром было 19 градусов мороза, к обеду потеплело до минус 13 градусов, к ночи ожидается 23 градуса мороза.
Водитель фуры оставил без отопления тысячи жителей Находки - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Грузовик без тормозов оставил без тепла семь тысяч жителей Находки
20 декабря 2025, 05:17
 
ПроисшествияЗабайкальский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала