В Атамановке, где жители остались без тепла, ввели режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 4 янв - РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера ввели в поселке Атамановка Забайкальского края после того, как 3 тысячи жителей остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали, Режим ЧС муниципального характера ввели в поселке Атамановка Забайкальского края после того, как 3 тысячи жителей остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали, сообщает прокуратура региона.

Авария на тепломагистрали в Атамановке произошла 30 декабря в 29-градусный мороз, при этом ночью в посёлке похолодало до минус 33 градусов.

"В настоящее время по требованию надзорного ведомства в границах поселка Атамановки администрацией Читинского округа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, назначен руководитель ликвидации ее последствий, принимаются меры по защите жилищных прав граждан", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как уточняет ведомство, на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры с привлечением специалистов Государственной жилищной инспекции Забайкальского края . Надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ненадлежащего обеспечения теплоснабжения Атамановки.

Региональный главк МЧС России ранее сообщал, что 30 декабря в Атамановке произошла авария: порыв магистральной теплотрассы диаметром 400 миллиметров оставил без тепла 39 многоквартирных домов, где проживают почти 2,5 тысячи человек, в том числе 837 детей, а также три соцобъекта - школу и два детских сада. Сообщалось, что аэромобильная группировка спасателей доставит в поселок тепловые пушки на время устранения аварии.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ), его расследование, установление причин аварии находятся на контроле руководства регионального следственного управления. По данным СУСК, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по подготовке к отопительному сезону, произошла авария на тепломагистрали, она оставила без тепла 3 тысячи жителей поселка.