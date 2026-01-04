https://ria.ru/20260104/aris-2066382628.html
Кокорин впервые с августа вышел на поле
Кокорин впервые с августа вышел на поле - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Кокорин впервые с августа вышел на поле
"Арис" сыграл вничью с "Олимпиакосом" из Никосии в матче 16-го тура чемпионата Кипра по футболу. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
"Арис" сыграл вничью в матче чемпионата Кипра, Кокорин вышел на замену