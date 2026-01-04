Рейтинг@Mail.ru
Кокорин впервые с августа вышел на поле
Футбол
 
19:09 04.01.2026
Кокорин впервые с августа вышел на поле
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Арис" сыграл вничью с "Олимпиакосом" из Никосии в матче 16-го тура чемпионата Кипра по футболу.
Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 0:0.
Российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин вышел на замену на 80-й минуте. Для 34-летнего россиянина этот матч стал первым с 30 августа 2025 года. Кокорин пропустил 16 матчей из-за травмы.
"Арис" (31 очко) занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. "Олимпиакос" (17) располагается на девятой строчке.
В следующем матче "Арис" примет АЕК из Ларнаки 10 января.
Рубен Аморим - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Лидсом"
Футбол
 
