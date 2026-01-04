Сергей Андронов завершил карьеру

"Я многого добился и многого не добился, возможно. Но очень горд за то, что у нас получилось построить с 2016 по 2022 год в ЦСКА. Тот коллектив, ту семью, ту команду. Счастлив и благодарен за ту возможность выступать за сборную страны. Играть на двух Олимпиадах - для меня это большая честь. В общем, за всё искреннее спасибо. Я ухожу из хоккея абсолютно счастливым человеком", - добавил он.