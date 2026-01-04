https://ria.ru/20260104/andronov-2066337317.html
Сергей Андронов завершил карьеру
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр 2018 года по хоккею и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА Сергей Андронов объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.
В июле 2025 года Андронов был обменян из петербургского СКА в уфимский "Салават Юлаев", который расторг с ним контракт.
«
"Наверное, сегодня самое время сказать, что я заканчиваю свою профессиональную карьеру игрока. Я всячески пытался оттягивать это, и что-то внутри не давало мне это сделать. Но сейчас я понимаю, что, не сделав этот шаг, я не смогу идти дальше. Я ухожу абсолютно счастливым человеком", - сказал Андронов в видеообращении, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России
как экстремистская).
"Я многого добился и многого не добился, возможно. Но очень горд за то, что у нас получилось построить с 2016 по 2022 год в ЦСКА. Тот коллектив, ту семью, ту команду. Счастлив и благодарен за ту возможность выступать за сборную страны. Играть на двух Олимпиадах - для меня это большая честь. В общем, за всё искреннее спасибо. Я ухожу из хоккея абсолютно счастливым человеком", - добавил он.
В составе сборной России Андронов завоевал золотую и серебряную медали на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов соответственно. По ходу карьеры нападающий выступал за ЦСКА, с которым дважды завоевывал Кубок Гагарина (2019, 2022), ярославский "Локомотив", СКА и тольяттинскую "Ладу". В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нападающий провел 850 матчей и набрал 195 очков (106 шайб + 89 результативных передач).