Хоккей
Хоккей
 
12:27 04.01.2026 (обновлено: 12:33 04.01.2026)
Сергей Андронов завершил карьеру
Олимпийский чемпион Игр 2018 года по хоккею и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА Сергей Андронов объявил о завершении карьеры
хоккей
спорт
россия
сергей андронов
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, россия, сергей андронов, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Россия, Сергей Андронов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Сергей Андронов завершил карьеру

Сергей Андронов завершил карьеру в 36 лет

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСергей Андронов
Сергей Андронов - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Сергей Андронов. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр 2018 года по хоккею и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА Сергей Андронов объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.
В июле 2025 года Андронов был обменян из петербургского СКА в уфимский "Салават Юлаев", который расторг с ним контракт.
«
"Наверное, сегодня самое время сказать, что я заканчиваю свою профессиональную карьеру игрока. Я всячески пытался оттягивать это, и что-то внутри не давало мне это сделать. Но сейчас я понимаю, что, не сделав этот шаг, я не смогу идти дальше. Я ухожу абсолютно счастливым человеком", - сказал Андронов в видеообращении, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Я многого добился и многого не добился, возможно. Но очень горд за то, что у нас получилось построить с 2016 по 2022 год в ЦСКА. Тот коллектив, ту семью, ту команду. Счастлив и благодарен за ту возможность выступать за сборную страны. Играть на двух Олимпиадах - для меня это большая честь. В общем, за всё искреннее спасибо. Я ухожу из хоккея абсолютно счастливым человеком", - добавил он.
В составе сборной России Андронов завоевал золотую и серебряную медали на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов соответственно. По ходу карьеры нападающий выступал за ЦСКА, с которым дважды завоевывал Кубок Гагарина (2019, 2022), ярославский "Локомотив", СКА и тольяттинскую "Ладу". В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нападающий провел 850 матчей и набрал 195 очков (106 шайб + 89 результативных передач).
Хоккей
 
