В Европе сотни человек вышли на митинги в поддержку Венесуэлы

АМСТЕРДАМ, 4 янв — РИА Новости. Несколько сотен человек вышли к дипломатическим представительствам США в Европе, чтобы выразить протест против операции в Венесуэле.

"Произошедшее в нашей стране — грубое нарушение международного права и вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Атака США оставит куда более глубокие раны, чем те, которые они якобы пытались исправить", — сказал корреспонденту РИА Новости венесуэлец Орландо Салас, переехавший в Испанию шесть лет назад.