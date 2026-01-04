Рейтинг@Mail.ru
В Европе сотни человек вышли на митинги в поддержку Венесуэлы - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 04.01.2026 (обновлено: 20:03 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/amsterdam-2066371835.html
В Европе сотни человек вышли на митинги в поддержку Венесуэлы
В Европе сотни человек вышли на митинги в поддержку Венесуэлы - РИА Новости, 04.01.2026
В Европе сотни человек вышли на митинги в поддержку Венесуэлы
Несколько сотен человек вышли к дипломатическим представительствам США в Европе, чтобы выразить протест против операции в Венесуэле. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T17:45:00+03:00
2026-01-04T20:03:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
удары сша по венесуэле
амстердам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066371691_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_12ff71260faaa76b88325aa301423cc9.jpg
https://ria.ru/20260104/voyna-2066215800.html
венесуэла
сша
амстердам
мадрид
варшава
польша
испания
нидерланды
европа
южная америка
латинская америка
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция в поддержку Венесуэлы у посольства США в Варшаве
Уличная акция в поддержку Венесуэлы проходит у посольства США в Варшаве
2026-01-04T17:45
true
PT0M54S
Видео ударов по Венесуэле, опубликованное Трампом
Трамп опубликовал видео ударов по Венесуэле под песню, популярную во времена войны во Вьетнаме.
2026-01-04T17:45
true
PT1M23S
Солдаты охраняют дворец Мирафлорес в Каракасе
Солдаты обеспечивают безопасность территории вокруг дворца Мирафлорес в Каракасе
2026-01-04T17:45
true
PT1M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066371691_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_e7dc8f2b4b9c017f5b5563ae1f5f0c0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, удары сша по венесуэле, амстердам, мадрид, варшава, польша, испания, нидерланды, европа, южная америка, латинская америка, каракас, вооруженные силы сша
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле, Амстердам, Мадрид, Варшава, Польша, Испания, Нидерланды, Европа, Южная Америка, Латинская Америка, Каракас, Вооруженные силы США
В Европе сотни человек вышли на митинги в поддержку Венесуэлы

РИА Новости: в Амстердаме, Мадриде и Варшаве идут митинги в поддержку Венесуэлы

© AP Photo / Peter DejongДемонстранты протестуют перед генеральным консульством США в Амстердаме, Нидерланды. 4 января 2026 года
Демонстранты протестуют перед генеральным консульством США в Амстердаме, Нидерланды. 4 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Демонстранты протестуют перед генеральным консульством США в Амстердаме, Нидерланды. 4 января 2026 года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АМСТЕРДАМ, 4 янв — РИА Новости. Несколько сотен человек вышли к дипломатическим представительствам США в Европе, чтобы выразить протест против операции в Венесуэле.

Амстердам

В акции у генерального консульства США под усиленной охраной полиции участвуют представители левых партий и коммунистических движений. Надписи на их плакатах гласят "Руки прочь от Венесуэлы!", "Вам не скрыться от международного правосудия!", "Латинская Америка не принадлежит Соединенным Штатам". Собравшиеся скандируют "Отпустите его!" и "Янки, убирайтесь к себе!".

Варшава

Несколько десятков человек — в основном активисты левых и антифашистских организаций — собрались на Аллеях Уяздовских возле здания американского посольства с флагами Венесуэлы и плакатами в ее поддержку. Под звуки барабанов они скандируют: "Руки прочь от Венесуэлы".
"Мы требуем немедленного прекращения агрессии США против Венесуэлы! Стоп войне! Никакой крови за нефть!" — говорится в заявлении организаторов.

Мадрид

В акции приняли участие представители левых политических сил. Лидер партии Podemos Ионе Беларра призвала власти Испании и институты Евросоюза к жесткой реакции на происходящее и к пересмотру отношений с Вашингтоном.
У американского посольства усилили меры безопасности, периметр охраняли подразделения Национальной полиции и Гражданской гвардии. Участники размахивали флагами, выкрикивали лозунги и выражали резкое недовольство действиями США, которые называли политикой силового давления и прямого вмешательства во внутренние дела других государств. Собравшиеся выкрикивали "Прочь чертовы янки из Латинской Америки", "Нет войне, нет НАТО", "Мы не хотим быть колонией США", "Нет НАТО, прочь базы". Среди них были и граждане латиноамериканских стран.
© REUTERS / Violeta Santos MouraУчастники акции протеста у посольства США в Мадриде, Испания
Участники акции протеста у посольства США в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Участники акции протеста у посольства США в Мадриде, Испания
"Произошедшее в нашей стране — грубое нарушение международного права и вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Атака США оставит куда более глубокие раны, чем те, которые они якобы пытались исправить", — сказал корреспонденту РИА Новости венесуэлец Орландо Салас, переехавший в Испанию шесть лет назад.
Свое отношение к происходящему выразил и гражданин Кубы Эрик Брисеньо. По его словам, возмущение собравшихся связано не только с ситуацией вокруг Венесуэлы, но и с общей ролью США и НАТО в регионе. Он выступил против силовых действий и экстерриториальных арестов, выразив обеспокоенность тем, что действия Вашингтона могут создать опасный прецедент для всех стран Латинской Америки.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
1 из 2
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
2 из 2
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
1 из 2
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
2 из 2
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Мир стоит на пороге большой войны
Вчера, 08:00
 
В миреВенесуэлаСШАНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресУдары США по ВенесуэлеАмстердамМадридВаршаваПольшаИспанияНидерландыЕвропаЮжная АмерикаЛатинская АмерикаКаракасВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала