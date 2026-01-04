Рейтинг@Mail.ru
"Пролежала там 17 лет!" Находка русских на пике Ленина шокировала всех - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/alpinizm-2066379059.html
"Пролежала там 17 лет!" Находка русских на пике Ленина шокировала всех
"Пролежала там 17 лет!" Находка русских на пике Ленина шокировала всех - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
"Пролежала там 17 лет!" Находка русских на пике Ленина шокировала всех
Летом прошлого года российская альпинистка обнаружила странную в горах Памира фотоаппарат. Владелец потерял камеру 17 лет назад — последние фото на карте памяти РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T18:50:00+03:00
2026-01-04T18:50:00+03:00
скалолазание
вокруг спорта
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066377556_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c88437a0d1918e4edb29e12100d4f4a7.jpg
https://ria.ru/20251119/elbrus-2055687379.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Роберт Шилькович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763545060_0:118:827:945_100x100_80_0_0_157ec73d6a503d3c89794007a4ece067.jpg
Роберт Шилькович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763545060_0:118:827:945_100x100_80_0_0_157ec73d6a503d3c89794007a4ece067.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066377556_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2f06ffd0366912bbba26eeaadd10a02d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
скалолазание, вокруг спорта, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт
Скалолазание, Вокруг спорта, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт

"Пролежала там 17 лет!" Находка русских на пике Ленина шокировала всех

© Фото : Парасту АбришамиФото с фотоаппарата Парасту Абришами
Фото с фотоаппарата Парасту Абришами - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Парасту Абришами
Читать в
MaxДзен
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Летом прошлого года российская альпинистка обнаружила странную в горах Памира фотоаппарат. Владелец потерял камеру 17 лет назад — последние фото на карте памяти датированы 2008 годом. Несмотря на это, хозяйку удалось найти — помогли соцсети.

"Неизвестно, что с ними произошло"

Россиянка Алиса Ведерникова увлекается альпинистом и активно ведет блоги в интернете. Начало августа 2008 года она провела в горах Памира на границе Кыргызстана и Таджикистана. Вместе с группой она планировала покорить пик Ленина высотой 7134 метра — очень популярную среди туристов высоту.
В один из дней экспедиции Ведерникова написала в соцсетях о том, что член ее группы принес найденный на леднике фотоаппарат. Камера не работала, но данные на карте памяти удалось посмотреть. Это были фото с пика Ленина, датированные 22 апреля 2008 года.
«
"17 лет фотоаппарат лежал в горах, — писала Ведерникова. — Мне было в это время семь лет. В моих руках — чья-то история. Много видео со спасработ и кадры в непогоду. Неизвестно, что произошло с этой группой: удалось ли им подняться на пик, все ли вернулись живыми. Но последнее видео: девушка в палатке на фоне сильнейшего ветра что-то говорит непонятное и все".
© Фото : Парасту АбришамиФото с фотоаппарата Парасту Абришами
Фото с фотоаппарата Парасту Абришами - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Парасту Абришами
Фото с фотоаппарата Парасту Абришами
Альпинистка написала, что хочет найти людей с фотографий в соцсетях, чтобы "подарить им эти эмоции еще раз". Восхищенная Ведерникова делилась любимыми фото с камеры и признавалась, что она "в шоке с находки".
© Фото : Парасту АбришамиФото с фотоаппарата Парасту Абришами
Фото с фотоаппарата Парасту Абришами - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Парасту Абришами
Фото с фотоаппарата Парасту Абришами

Хозяйку нашли за несколько часов

Однако найти владельцев камеры или идентифицировать кого-либо с фотографий не удалось. Фотоаппарат остался у Ведерниковой. Почти полгода спустя она решила снова попробовать разместить публикацию в интернете — на этот раз в соцсети Threads (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Пост набрал тысячи лайков и репостов, в комментариях неравнодушные люди прикрепляли любую информацию, которая может помочь — вплоть до списков всех альпинистов, поднимавшихся на пик Ленина в апреле 2008 года. Подписчики обсуждали, из какой страны могла быть эта группа и предполагали, что она могла потерпеть бедствие, раз камера оказалась брошена на леднике.
© Фото : Парасту АбришамиФото с фотоаппарата Парасту Абришами
Фото с фотоаппарата Парасту Абришами - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Парасту Абришами
Фото с фотоаппарата Парасту Абришами
Публикация продолжала набирать популярность и разлетаться по соцсетям, и спустя всего шесть часов в комментариях появилась девушка по имени Парасту Абришами. В ее профиле — публикации на фарси и множество фото с восхождений.
«
"Привет, это фото с моей камеры. Я потеряла ее во время падения на пике Ленина, и ее так и не нашли. Сейчас я узнала, что фотоаппарат нашли вы. Я очень удивлена и заинтересована. Я из Ирана. Я известный инструктор и гид по альпинизму в Иране", — написала она.
© Фото : Парасту АбришамиФото с фотоаппарата Парасту Абришами
Фото с фотоаппарата Парасту Абришами - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Парасту Абришами
Фото с фотоаппарата Парасту Абришами
На восхождении, в ходе которого Абришами потеряла фотоаппарат, действительно не все было гладко. По словам Ведерниковой, та экспедиция действительно была 17 лет назад, и во время восхождения было проведено две спасательных операции. Иранская альпинистка пообещала россиянке передать ей свой контакт. Алиса уточнила, что все еще ждет, когда Абришами расскажет ей, что произошло.
«
"В результате одной из них (спасательных операций), фотоаппарат и уцелел. А девушка выжила. Пока я просто рада, что смогла найти владельца и передать ее воспоминания. На фотоаппарате было очень много фотографий и видео, я показала только то, что могла показать. Дайте девушке время рассказать, что произошло", — написала Ведерникова.
В своем Telegram-канале Ведерникова признается, что не ожидала, что публикация разлетится настолько, что владелица потерянного 17 лет назад фотоаппарата найдется за считаные часы. В комментариях отмечают, что мир альпинизма очень тесен. Это помогает таким маленьким чудесам случаться.
Работа высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в горах Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Угробили даже подростков. Русские и украинцы погибли в мучениях на Эльбрусе
19 ноября 2025, 20:16
 
СкалолазаниеВокруг спортаАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Динамо Минск
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Наполи
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Юнайтед
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Автомобилист
    5
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Спартак Москва
    6
    7
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ливерпуль
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бетис
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Болонья
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    ФК Париж
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Даллас
    Монреаль
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетико Мадрид
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Коламбус
    Питтсбург
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Колорадо
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала