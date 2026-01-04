"Пролежала там 17 лет!" Находка русских на пике Ленина шокировала всех

Летом прошлого года российская альпинистка обнаружила странную в горах Памира фотоаппарат. Владелец потерял камеру 17 лет назад — последние фото на карте памяти датированы 2008 годом. Несмотря на это, хозяйку удалось найти — помогли соцсети.

"Неизвестно, что с ними произошло"

Россиянка Алиса Ведерникова увлекается альпинистом и активно ведет блоги в интернете. Начало августа 2008 года она провела в горах Памира на границе Кыргызстана и Таджикистана. Вместе с группой она планировала покорить пик Ленина высотой 7134 метра — очень популярную среди туристов высоту.

В один из дней экспедиции Ведерникова написала в соцсетях о том, что член ее группы принес найденный на леднике фотоаппарат. Камера не работала, но данные на карте памяти удалось посмотреть. Это были фото с пика Ленина, датированные 22 апреля 2008 года.

« "17 лет фотоаппарат лежал в горах, — писала Ведерникова. — Мне было в это время семь лет. В моих руках — чья-то история. Много видео со спасработ и кадры в непогоду. Неизвестно, что произошло с этой группой: удалось ли им подняться на пик, все ли вернулись живыми. Но последнее видео: девушка в палатке на фоне сильнейшего ветра что-то говорит непонятное и все".

© Фото : Парасту Абришами Фото с фотоаппарата Парасту Абришами

Альпинистка написала, что хочет найти людей с фотографий в соцсетях, чтобы "подарить им эти эмоции еще раз". Восхищенная Ведерникова делилась любимыми фото с камеры и признавалась, что она "в шоке с находки".

© Фото : Парасту Абришами Фото с фотоаппарата Парасту Абришами

Хозяйку нашли за несколько часов

Однако найти владельцев камеры или идентифицировать кого-либо с фотографий не удалось. Фотоаппарат остался у Ведерниковой. Почти полгода спустя она решила снова попробовать разместить публикацию в интернете — на этот раз в соцсети Threads (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Пост набрал тысячи лайков и репостов, в комментариях неравнодушные люди прикрепляли любую информацию, которая может помочь — вплоть до списков всех альпинистов, поднимавшихся на пик Ленина в апреле 2008 года. Подписчики обсуждали, из какой страны могла быть эта группа и предполагали, что она могла потерпеть бедствие, раз камера оказалась брошена на леднике.

© Фото : Парасту Абришами Фото с фотоаппарата Парасту Абришами

Публикация продолжала набирать популярность и разлетаться по соцсетям, и спустя всего шесть часов в комментариях появилась девушка по имени Парасту Абришами. В ее профиле — публикации на фарси и множество фото с восхождений.

« "Привет, это фото с моей камеры. Я потеряла ее во время падения на пике Ленина, и ее так и не нашли. Сейчас я узнала, что фотоаппарат нашли вы. Я очень удивлена и заинтересована. Я из Ирана. Я известный инструктор и гид по альпинизму в Иране", — написала она.

© Фото : Парасту Абришами Фото с фотоаппарата Парасту Абришами

На восхождении, в ходе которого Абришами потеряла фотоаппарат, действительно не все было гладко. По словам Ведерниковой, та экспедиция действительно была 17 лет назад, и во время восхождения было проведено две спасательных операции. Иранская альпинистка пообещала россиянке передать ей свой контакт. Алиса уточнила, что все еще ждет, когда Абришами расскажет ей, что произошло.

« "В результате одной из них (спасательных операций), фотоаппарат и уцелел. А девушка выжила. Пока я просто рада, что смогла найти владельца и передать ее воспоминания. На фотоаппарате было очень много фотографий и видео, я показала только то, что могла показать. Дайте девушке время рассказать, что произошло", — написала Ведерникова.