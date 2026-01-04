"Пролежала там 17 лет!" Находка русских на пике Ленина шокировала всех

Летом прошлого года российская альпинистка обнаружила странную в горах Памира фотоаппарат. Владелец потерял камеру 17 лет назад — последние фото на карте памяти датированы 2008 годом. Несмотря на это, хозяйку удалось найти — помогли соцсети.
"Неизвестно, что с ними произошло"
Россиянка Алиса Ведерникова увлекается альпинистом и активно ведет блоги в интернете. Начало августа 2008 года она провела в горах Памира на границе Кыргызстана и Таджикистана. Вместе с группой она планировала покорить пик Ленина высотой 7134 метра — очень популярную среди туристов высоту.
В один из дней экспедиции Ведерникова написала в соцсетях о том, что член ее группы принес найденный на леднике фотоаппарат. Камера не работала, но данные на карте памяти удалось посмотреть. Это были фото с пика Ленина, датированные 22 апреля 2008 года.
"17 лет фотоаппарат лежал в горах, — писала Ведерникова. — Мне было в это время семь лет. В моих руках — чья-то история. Много видео со спасработ и кадры в непогоду. Неизвестно, что произошло с этой группой: удалось ли им подняться на пик, все ли вернулись живыми. Но последнее видео: девушка в палатке на фоне сильнейшего ветра что-то говорит непонятное и все".
© Фото : Парасту АбришамиФото с фотоаппарата Парасту Абришами
Альпинистка написала, что хочет найти людей с фотографий в соцсетях, чтобы "подарить им эти эмоции еще раз". Восхищенная Ведерникова делилась любимыми фото с камеры и признавалась, что она "в шоке с находки".
© Фото : Парасту АбришамиФото с фотоаппарата Парасту Абришами
Хозяйку нашли за несколько часов
Однако найти владельцев камеры или идентифицировать кого-либо с фотографий не удалось. Фотоаппарат остался у Ведерниковой. Почти полгода спустя она решила снова попробовать разместить публикацию в интернете — на этот раз в соцсети Threads (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Пост набрал тысячи лайков и репостов, в комментариях неравнодушные люди прикрепляли любую информацию, которая может помочь — вплоть до списков всех альпинистов, поднимавшихся на пик Ленина в апреле 2008 года. Подписчики обсуждали, из какой страны могла быть эта группа и предполагали, что она могла потерпеть бедствие, раз камера оказалась брошена на леднике.
© Фото : Парасту АбришамиФото с фотоаппарата Парасту Абришами
Публикация продолжала набирать популярность и разлетаться по соцсетям, и спустя всего шесть часов в комментариях появилась девушка по имени Парасту Абришами. В ее профиле — публикации на фарси и множество фото с восхождений.
"Привет, это фото с моей камеры. Я потеряла ее во время падения на пике Ленина, и ее так и не нашли. Сейчас я узнала, что фотоаппарат нашли вы. Я очень удивлена и заинтересована. Я из Ирана. Я известный инструктор и гид по альпинизму в Иране", — написала она.
© Фото : Парасту АбришамиФото с фотоаппарата Парасту Абришами
На восхождении, в ходе которого Абришами потеряла фотоаппарат, действительно не все было гладко. По словам Ведерниковой, та экспедиция действительно была 17 лет назад, и во время восхождения было проведено две спасательных операции. Иранская альпинистка пообещала россиянке передать ей свой контакт. Алиса уточнила, что все еще ждет, когда Абришами расскажет ей, что произошло.
"В результате одной из них (спасательных операций), фотоаппарат и уцелел. А девушка выжила. Пока я просто рада, что смогла найти владельца и передать ее воспоминания. На фотоаппарате было очень много фотографий и видео, я показала только то, что могла показать. Дайте девушке время рассказать, что произошло", — написала Ведерникова.
В своем Telegram-канале Ведерникова признается, что не ожидала, что публикация разлетится настолько, что владелица потерянного 17 лет назад фотоаппарата найдется за считаные часы. В комментариях отмечают, что мир альпинизма очень тесен. Это помогает таким маленьким чудесам случаться.
