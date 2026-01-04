https://ria.ru/20260104/alikhanov-2066312434.html
Алиханов рассказал о росте объемов производства детских товаров
Алиханов рассказал о росте объемов производства детских товаров - РИА Новости, 04.01.2026
Алиханов рассказал о росте объемов производства детских товаров
Производство детских товаров в России в 2025 году увеличилось более чем на 15% в годовом выражении, рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T07:12:00+03:00
2026-01-04T07:12:00+03:00
2026-01-04T07:12:00+03:00
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038122026_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_af7009d58500c1bb6d5633f2b3a15d3d.jpg
https://ria.ru/20251225/alihanov-2064677218.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038122026_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_cde3f3e47158d5c1fd43d9f313aea4ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал о росте объемов производства детских товаров
Алиханов: рост объемов производства детских товаров составил более 15%