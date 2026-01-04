Рейтинг@Mail.ru
07:12 04.01.2026
Алиханов рассказал о росте объемов производства детских товаров
Алиханов рассказал о росте объемов производства детских товаров
Производство детских товаров в России в 2025 году увеличилось более чем на 15% в годовом выражении, рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и... РИА Новости, 04.01.2026
россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал о росте объемов производства детских товаров

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Производство детских товаров в России в 2025 году увеличилось более чем на 15% в годовом выражении, рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"В последние годы отрасль детских товаров характеризуется стабильным ростом объемов производства - в текущем году это более 15%", - сказал министр.
В начале декабря 2025 года Минпромторг РФ сообщал, что российский сегмент детских товаров показывает устойчивую положительную динамику. Доля таких товаров на рынке страны оценивается в 35%.
РоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
