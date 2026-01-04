Рейтинг@Mail.ru
04.01.2026
13:45 04.01.2026
В Афганистане заявили, что после операции в Венесуэле мир стал джунглями
В Афганистане заявили, что после операции в Венесуэле мир стал джунглями
в мире, венесуэла, афганистан
В мире, Венесуэла, Афганистан
В Афганистане заявили, что после операции в Венесуэле мир стал джунглями

Глава офиса вице-премьера Афганистана назвал мир джунглями из-за Венесуэлы

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава офиса вице-премьера Афганистана по экономическим вопросам Абдулла Аззам заявил, что сегодняшний мир превратился в "джунгли", где закон, человечность и границы свелись к пустым и обманчивым лозунгам".
Упомянув события в Венесуэле в качестве примера глобальной нестабильности, Аззам выразил обеспокоенность ростом беззакония в международной системе.
«
"Сегодняшний мир превратился в джунгли, где закон, человечность и границы свелись к пустым и обманчивым лозунгам", - цитирует слова чиновника Telegram-канал TOLOnews Plus.
По данным канала, Аззам назвал Венесуэлу "свежим примером нестабильности и беспорядка в международных отношениях".
"Если ты не станешь львом, то тебя съедят шакалы", - добавил Аззама.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Мир стоит на пороге большой войны
В мире Венесуэла Афганистан
 
 
