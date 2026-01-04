https://ria.ru/20260104/afganistan-2066342314.html
В Афганистане заявили, что после операции в Венесуэле мир стал джунглями
В Афганистане заявили, что после операции в Венесуэле мир стал джунглями
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава офиса вице-премьера Афганистана по экономическим вопросам Абдулла Аззам заявил, что сегодняшний мир превратился в "джунгли", где закон, человечность и границы свелись к пустым и обманчивым лозунгам".
Упомянув события в Венесуэле в качестве примера глобальной нестабильности, Аззам выразил обеспокоенность ростом беззакония в международной системе.
«
"Сегодняшний мир превратился в джунгли, где закон, человечность и границы свелись к пустым и обманчивым лозунгам", - цитирует слова чиновника Telegram-канал
TOLOnews Plus.
По данным канала, Аззам назвал Венесуэлу "свежим примером нестабильности и беспорядка в международных отношениях".
"Если ты не станешь львом, то тебя съедят шакалы", - добавил Аззама.