Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе

В Афганистане заявили, что после операции в Венесуэле мир стал джунглями

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава офиса вице-премьера Афганистана по экономическим вопросам Абдулла Аззам заявил, что сегодняшний мир превратился в "джунгли", где закон, человечность и границы свелись к пустым и обманчивым лозунгам".

Упомянув события в Венесуэле в качестве примера глобальной нестабильности, Аззам выразил обеспокоенность ростом беззакония в международной системе.

« "Сегодняшний мир превратился в джунгли, где закон, человечность и границы свелись к пустым и обманчивым лозунгам", - цитирует слова чиновника Telegram-канал TOLOnews Plus.

По данным канала, Аззам назвал Венесуэлу "свежим примером нестабильности и беспорядка в международных отношениях".