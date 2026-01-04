https://ria.ru/20260104/aeroporty-2066402219.html
Московские аэропорты за два часа обслужили 129 рейсов
Московские аэропорты за два часа обслужили 129 рейсов - РИА Новости, 04.01.2026
Московские аэропорты за два часа обслужили 129 рейсов
Аэропорты московского региона - "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" обслужили 129 воздушных судов на прилет и вылет с 18.00 до 20.00 мск на... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T21:46:00+03:00
2026-01-04T21:46:00+03:00
2026-01-04T21:46:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg
https://ria.ru/20260104/moskva-2066378485.html
жуковский
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_760:464:2872:2048_1920x0_80_0_0_fed4228f479e462df6d70c9c2b60f306.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), россия, москва
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Россия, Москва
Московские аэропорты за два часа обслужили 129 рейсов
Московские аэропорты обслужили 129 рейсов на прилет и вылет с 18:00 до 20:00 мск