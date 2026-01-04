Рейтинг@Mail.ru
Московские аэропорты за два часа обслужили 129 рейсов - РИА Новости, 04.01.2026
21:46 04.01.2026
Московские аэропорты за два часа обслужили 129 рейсов
Московские аэропорты за два часа обслужили 129 рейсов
Московские аэропорты за два часа обслужили 129 рейсов
Аэропорты московского региона - "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" обслужили 129 воздушных судов на прилет и вылет с 18.00 до 20.00 мск
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Россия, Москва
Московские аэропорты за два часа обслужили 129 рейсов

Московские аэропорты обслужили 129 рейсов на прилет и вылет с 18:00 до 20:00 мск

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" обслужили 129 воздушных судов на прилет и вылет с 18.00 до 20.00 мск на фоне ограничений, сообщили в Росавиации.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в "Домодедово", "Внуково" и "Жуковском" вечером 4 января. По состоянию на 21.05 мск ограничения сохраняются только в аэропорту "Домодедово" - он принимает и отправляет рейсы по согласованию.
«
"Сто двадцать девять воздушных судов на прилет и вылет обслужили аэропорты московского региона – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский – с 18:00 до 20:00 мск сегодня (в воскресенье, 4 января)", - говорится в сообщении Росавиации.
Специалисты Минтранса, Росавиации и Ространснадзора проводят круглосуточный мониторинг работы гражданской авиации. Скопления людей в аэропортах московского авиаузла не наблюдается.
В московских аэропортах задержали более ста рейсов на фоне ограничений
В московских аэропортах задержали более ста рейсов на фоне ограничений
