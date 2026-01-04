Во Внуково сняли временные ограничения

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация.

"Аэропорт "Внуково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.