Абхазия надеется на устойчивый рост турпотока из России
Абхазия надеется на устойчивый рост турпотока из России - РИА Новости, 04.01.2026
Абхазия надеется на устойчивый рост турпотока из России
Абхазия в 2026 году надеется на устойчивый рост турпотока из РФ за счет развития транспортной доступности и диверсификации туристического продукта, сообщил РИА... РИА Новости, 04.01.2026
Абхазия надеется на устойчивый рост турпотока из России
Абхазия надеется на устойчивый рост турпотока из России в 2026 году
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Абхазия в 2026 году надеется на устойчивый рост турпотока из РФ за счет развития транспортной доступности и диверсификации туристического продукта, сообщил РИА Новости министр туризма республики Астамур Логуа.
"В 2026 году мы ожидаем умеренный, но устойчивый рост, у нас много планов на 2026 год, в ближайшее время мы презентуем туристический событийный календарь, в котором будут прописаны фестивали и яркие события, на которые можно будет заранее спланировать свой отдых, также мы рассчитываем на увеличение турпотока за счёт развития транспортной доступности и диверсификации туристического продукта", - сказал Логуа.
В начале мая 2025 года после 30-летнего перерыва было восстановлено прямое регулярное авиасообщение между Россией
и Абхазией
. Авиакомпания "ЮВТ аэро" 1 мая выполнила первый рейс по маршруту Москва
("Внуково") - Сухум
.
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района
. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.