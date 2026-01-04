Рейтинг@Mail.ru
Абхазия надеется на устойчивый рост турпотока из России - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:05 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/abhazija-2066343599.html
Абхазия надеется на устойчивый рост турпотока из России
Абхазия надеется на устойчивый рост турпотока из России - РИА Новости, 04.01.2026
Абхазия надеется на устойчивый рост турпотока из России
Абхазия в 2026 году надеется на устойчивый рост турпотока из РФ за счет развития транспортной доступности и диверсификации туристического продукта, сообщил РИА... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T14:05:00+03:00
2026-01-04T14:05:00+03:00
туризм
абхазия
россия
москва
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013879693_0:99:3464:2048_1920x0_80_0_0_bc113ddeae71bad3dc7ee41a771f5872.jpg
https://ria.ru/20251231/yamayka-2065799230.html
https://ria.ru/20251221/putin-2063684385.html
абхазия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013879693_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_652fb5eae49d52a665f6af8173f1b2a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, россия, москва, новости - туризм
Туризм, Абхазия, Россия, Москва, Новости - Туризм
Абхазия надеется на устойчивый рост турпотока из России

Абхазия надеется на устойчивый рост турпотока из России в 2026 году

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАэропорт Сухума
Аэропорт Сухума - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Аэропорт Сухума. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Абхазия в 2026 году надеется на устойчивый рост турпотока из РФ за счет развития транспортной доступности и диверсификации туристического продукта, сообщил РИА Новости министр туризма республики Астамур Логуа.
"В 2026 году мы ожидаем умеренный, но устойчивый рост, у нас много планов на 2026 год, в ближайшее время мы презентуем туристический событийный календарь, в котором будут прописаны фестивали и яркие события, на которые можно будет заранее спланировать свой отдых, также мы рассчитываем на увеличение турпотока за счёт развития транспортной доступности и диверсификации туристического продукта", - сказал Логуа.
Пляж на Ямайке - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Посол рассказал об интересе Ямайки к развитию туризма с Россией
31 декабря 2025, 04:15
В начале мая 2025 года после 30-летнего перерыва было восстановлено прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Авиакомпания "ЮВТ аэро" 1 мая выполнила первый рейс по маршруту Москва ("Внуково") - Сухум.
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин назвал приоритетом развитие туризма внутри ЕАЭС
21 декабря 2025, 19:24
 
ТуризмАбхазияРоссияМоскваНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала