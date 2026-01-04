Абхазия надеется на устойчивый рост турпотока из России

"В 2026 году мы ожидаем умеренный, но устойчивый рост, у нас много планов на 2026 год, в ближайшее время мы презентуем туристический событийный календарь, в котором будут прописаны фестивали и яркие события, на которые можно будет заранее спланировать свой отдых, также мы рассчитываем на увеличение турпотока за счёт развития транспортной доступности и диверсификации туристического продукта", - сказал Логуа.