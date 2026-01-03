Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/zemletryasenie-2066126129.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 03.01.2026
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 4.8 произошло в акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки утром 3 января, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T01:56:00+03:00
2026-01-03T01:56:00+03:00
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
https://ria.ru/20260102/zemletryasenie-2066112180.html
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, тихий океан, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Камчатка, Тихий океан, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8

У юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4.8 произошло в акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки утром 3 января, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 52.9207, 159.9162. Глубина (КМ): 48.7. Магнитуда (Ml): 4.8", — приводит данные о сейсмическом событии Telegram-канал ученых.
По информации службы, землетрясение произошло в 10:18:51 по камчатскому времени (01:18 мск). Эпицентр подземного толчка располагался в 89 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 49 километров.
По данным сейсмологов, в Петропавловске землетрясение ощущалось силой до 3 баллов.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается. Уровень сейсмичности на минувшей неделе сейсмологи охарактеризовали как фоновый средний. В крае введён и действует режим ЧС природного характера.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Во время землетрясения в столице Мексики пострадали двенадцать человек
Вчера, 21:13
 
КамчаткаТихий океанПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в КаракасеВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала