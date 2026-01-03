На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4.8 произошло в акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки утром 3 января, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 52.9207, 159.9162. Глубина (КМ): 48.7. Магнитуда (Ml): 4.8", — приводит данные о сейсмическом событии Telegram-канал ученых.
По информации службы, землетрясение произошло в 10:18:51 по камчатскому времени (01:18 мск). Эпицентр подземного толчка располагался в 89 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 49 километров.
По данным сейсмологов, в Петропавловске землетрясение ощущалось силой до 3 баллов.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается. Уровень сейсмичности на минувшей неделе сейсмологи охарактеризовали как фоновый средний. В крае введён и действует режим ЧС природного характера.