Россияне в 2026 году смогут наблюдать сразу два затмения

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Несколько солнечных и лунных затмений произойдет в 2026 году, два из них - солнечное и лунное можно будет наблюдать и на части территории России в августе, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

"Затмения обычно идут парами (лунное и солнечное либо наоборот) с интервалом две недели. В наступающем 2026 году 17 февраля произойдет кольцеобразное солнечное затмение, но его можно будет наблюдать в южном полушарии. А спустя две недели, 3 марта, произойдет полное лунное затмение. Оно будет видно в западном полушарии", - сказал астроном.

Полное солнечное затмение произойдет уже летом, 12 августа 2026 года. Его можно будет увидеть в нашей стране, однако на территории европейской части оно будет частным, сказал Николай Железнов.

Ровно через две недели, 28 августа, произойдет частное Лунное затмение. В Росси в европейской части это будет на рассвете, максимальная фаза затмения составит 0.94, сообщил он.