Рейтинг@Mail.ru
Россияне в 2026 году смогут наблюдать сразу два затмения - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/zatmenie-2066126699.html
Россияне в 2026 году смогут наблюдать сразу два затмения
Россияне в 2026 году смогут наблюдать сразу два затмения - РИА Новости, 03.01.2026
Россияне в 2026 году смогут наблюдать сразу два затмения
Несколько солнечных и лунных затмений произойдет в 2026 году, два из них - солнечное и лунное можно будет наблюдать и на части территории России в августе,... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T02:07:00+03:00
2026-01-03T02:07:00+03:00
россия
гренландия
исландия
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008145114_0:236:2550:1670_1920x0_80_0_0_de7f037ed6204519aba9f3d8c5d2593b.jpg
https://ria.ru/20251228/solntse-2065126164.html
https://ria.ru/20251229/solntse-2065279756.html
россия
гренландия
исландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008145114_0:0:2376:1781_1920x0_80_0_0_acc546d4ca7d9b2d8e8904b10698e1be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, гренландия, исландия, российская академия наук
Россия, Гренландия, Исландия, Российская академия наук
Россияне в 2026 году смогут наблюдать сразу два затмения

РИА Новости: россияне в августе смогут наблюдать сразу два затмения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧастичное солнечное затмение
Частичное солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Частичное солнечное затмение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Несколько солнечных и лунных затмений произойдет в 2026 году, два из них - солнечное и лунное можно будет наблюдать и на части территории России в августе, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.
"Затмения обычно идут парами (лунное и солнечное либо наоборот) с интервалом две недели. В наступающем 2026 году 17 февраля произойдет кольцеобразное солнечное затмение, но его можно будет наблюдать в южном полушарии. А спустя две недели, 3 марта, произойдет полное лунное затмение. Оно будет видно в западном полушарии", - сказал астроном.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Рекордные вспышки на Солнце возможны в 2026 году, сообщил ученый
28 декабря 2025, 03:23
Полное солнечное затмение произойдет уже летом, 12 августа 2026 года. Его можно будет увидеть в нашей стране, однако на территории европейской части оно будет частным, сказал Николай Железнов.
"Полоса солнечного затмения 12 августа пройдет от мыса Челюскин через северный полюс, Гренландию, Исландию, Испанию. Закончится в Средиземном море. В России в европейской части можно увидеть частные фазы. Так, в Петербурге фаза будет 0.83, в Мурманске 0.84, Калининград 0.85, а на мысе Челюскин – почти полное, фаза 0.99. В Москве солнце будет скрыто диском Луны только на пять процентов, фаза составит 0.05", - рассказал собеседник агентства.
Ровно через две недели, 28 августа, произойдет частное Лунное затмение. В Росси в европейской части это будет на рассвете, максимальная фаза затмения составит 0.94, сообщил он.
Проект Astro Night планирует организовать полет на самолёте для наблюдения за полным солнечным затмением 12 августа 2026 года, полет должен состояться в районы северного Таймыра и северного полюса, сообщил ранее астроном и научный руководитель проекта Станислав Короткий.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
На Солнце произошли три сильные вспышки
29 декабря 2025, 07:04
 
РоссияГренландияИсландияРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в КаракасеВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала