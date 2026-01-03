Россияне в 2026 году смогут наблюдать сразу два затмения

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Несколько солнечных и лунных затмений произойдет в 2026 году, два из них - солнечное и лунное можно будет наблюдать и на части территории России в августе, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.
"Затмения обычно идут парами (лунное и солнечное либо наоборот) с интервалом две недели. В наступающем 2026 году 17 февраля произойдет кольцеобразное солнечное затмение, но его можно будет наблюдать в южном полушарии. А спустя две недели, 3 марта, произойдет полное лунное затмение. Оно будет видно в западном полушарии", - сказал астроном.
Полное солнечное затмение произойдет уже летом, 12 августа 2026 года. Его можно будет увидеть в нашей стране, однако на территории европейской части оно будет частным, сказал Николай Железнов.
"Полоса солнечного затмения 12 августа пройдет от мыса Челюскин через северный полюс, Гренландию, Исландию, Испанию. Закончится в Средиземном море. В России в европейской части можно увидеть частные фазы. Так, в Петербурге фаза будет 0.83, в Мурманске 0.84, Калининград 0.85, а на мысе Челюскин – почти полное, фаза 0.99. В Москве солнце будет скрыто диском Луны только на пять процентов, фаза составит 0.05", - рассказал собеседник агентства.
Ровно через две недели, 28 августа, произойдет частное Лунное затмение. В Росси в европейской части это будет на рассвете, максимальная фаза затмения составит 0.94, сообщил он.
Проект Astro Night планирует организовать полет на самолёте для наблюдения за полным солнечным затмением 12 августа 2026 года, полет должен состояться в районы северного Таймыра и северного полюса, сообщил ранее астроном и научный руководитель проекта Станислав Короткий.
