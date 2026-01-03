В Москве пройдут мероприятия ко Дню заповедников и национальных парков

«

"Одиннадцатого января экоцентр "Яуза" приглашает детей в возрасте от семи лет и взрослых в виртуальное путешествие по живописным заповедным территориям страны. Для гостей подготовили мультимедийную экскурсию, лекцию "Микромир и его обитатели" и мероприятие "Заповедный диктант", - говорится в сообщении.