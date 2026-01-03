В Москве пройдут мероприятия ко Дню заповедников и национальных парков

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Мероприятия ко Дню заповедников и национальных парков пройдут 11 января в экоцентре "Яуза" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Одиннадцатого января экоцентр "Яуза" приглашает детей в возрасте от семи лет и взрослых в виртуальное путешествие по живописным заповедным территориям страны. Для гостей подготовили мультимедийную экскурсию, лекцию "Микромир и его обитатели" и мероприятие "Заповедный диктант", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 13.00 проводится мультимедийная авторская экскурсия "День заповедников и национальных парков", в которой примут участие представители заповедника "Брянский лес" и фотограф дикой природы.
Также уточняется, что с 15.00 до 15.45 пройдет лекция "Микромир и его обитатели", а с 16.00 до 17.00 - "Заповедный диктант", который включает в себя вопросы из разных областей - от биологии и географии до заповедного дела и природоохранного права. Вопросы подготовлены сотрудниками крупнейших заповедников России.
Участие бесплатное, необходима регистрация. Все мероприятия будут проводиться по адресу Юрловский проезд, владение 10/4.
