Захарян попал в заявку "Реал Сосьедад" на матч против "Атлетико"
Захарян попал в заявку "Реал Сосьедад" на матч против "Атлетико" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Захарян попал в заявку "Реал Сосьедад" на матч против "Атлетико"
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян включен в заявку испанского футбольного клуба на матч против "Атлетико" в рамках 18-го тура Ла Лиги,...
2026-01-03T16:24:00+03:00
2026-01-03T16:24:00+03:00
2026-01-03T16:25:00+03:00
футбол
спорт
арсен захарян
реал сосьедад
чемпионат испании по футболу
спорт, арсен захарян, реал сосьедад, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Арсен Захарян, Реал Сосьедад, Чемпионат Испании по футболу
Захарян попал в заявку "Реал Сосьедад" на матч против "Атлетико"
Захарян включен в заявку "Реал Сосьедад" на матч Ла Лиги против "Атлетико"