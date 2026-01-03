Рейтинг@Mail.ru
Захарян попал в заявку "Реал Сосьедад" на матч против "Атлетико"
16:24 03.01.2026 (обновлено: 16:25 03.01.2026)
Захарян попал в заявку "Реал Сосьедад" на матч против "Атлетико"
Захарян попал в заявку "Реал Сосьедад" на матч против "Атлетико" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Захарян попал в заявку "Реал Сосьедад" на матч против "Атлетико"
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян включен в заявку испанского футбольного клуба на матч против "Атлетико" в рамках 18-го тура Ла Лиги,... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T16:24:00+03:00
2026-01-03T16:25:00+03:00
футбол
спорт
арсен захарян
реал сосьедад
чемпионат испании по футболу
спорт, арсен захарян, реал сосьедад, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Арсен Захарян, Реал Сосьедад, Чемпионат Испании по футболу
Захарян попал в заявку "Реал Сосьедад" на матч против "Атлетико"

Захарян включен в заявку "Реал Сосьедад" на матч Ла Лиги против "Атлетико"

© Соцсети сборной РоссииАрсен Захарян
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Соцсети сборной России
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян включен в заявку испанского футбольного клуба на матч против "Атлетико" в рамках 18-го тура Ла Лиги, сообщает команда в соцсети Х.
В конце декабря Захарян из-за гриппа пропустил первую тренировку команды в общей группе после католических рождественских праздников и после смены тренера. 20 декабря баскский клуб сообщил о назначении на пост американца Пеллегрино Матараццо. Баскская команда примет "Атлетико" 4 января.
"Реал Сосьедад" с 17 очками занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Руслан Нигматуллин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Скрывается как преступница": Нигматуллин — об экс-жене, деньгах и Карпине
Вчера, 09:00
 
Футбол
 
