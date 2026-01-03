Рейтинг@Mail.ru
Австралийские теннисисты обыграли норвежцев на United Cup
Теннис
 
17:05 03.01.2026
Австралийские теннисисты обыграли норвежцев на United Cup
Сборная Австралии по теннису одержала победу над командой Норвегии в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Австралийские теннисисты обыграли норвежцев на United Cup

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сборная Австралии по теннису одержала победу над командой Норвегии в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии.
Встреча группы D в Сиднее завершилась со счетом 2-1 в пользу австралийцев. В женском одиночном разряде австралийка Сторм Хантер (33-я ракетка мира) обыграла норвежку Малене Хельге (353) со счетом 6:2, 7:6 (7:3), в мужском матче норвежец Каспер Рууд (12) нанес поражение австралийцу Алексу де Минауру (7) - 6:3, 6:3. В парной встрече Хантер и Джон-Патрик Смит обыграли норвежцев Ульрикке Эйкери и Виктора Дурасовича со счетом 4:6, 6:1, 10:4.
В группу D также входит сборная Чехии.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
Теннис
 
