Австралийские теннисисты обыграли норвежцев на United Cup
Австралийские теннисисты обыграли норвежцев на United Cup
Сборная Австралии по теннису одержала победу над командой Норвегии в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T17:05:00+03:00
