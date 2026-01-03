Чиновника на Камчатке подозревают в крупной взятке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 янв – РИА Новости . На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении чиновника Контрольного управления администрации Петропавловска-Камчатского по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает СУ СК России по Камчатскому краю.

По версии следствия, в период с мая 2023 года по декабрь текущего года подозреваемый получил через посредника взятку в общей сумме 1 миллион 800 тысяч рублей. Как полагают следователи, деньги были платой за содействие в проведении аукциона. Результатом аукциона должно было стать заключение договора на размещение незаконно расположенного нестационарного торгового объекта. По данным правоохранителей, чиновник обещал дальнейшее покровительство в непринятии мер по демонтажу данного объекта.