Чиновника на Камчатке подозревают в крупной взятке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 янв – РИА Новости. На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении чиновника Контрольного управления администрации Петропавловска-Камчатского по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает СУ СК России по Камчатскому краю.
"Следственным отделом по г. Петропавловск-Камчатский… возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по факту получения взятки в особо крупном размере за заведомо незаконные действия", - проинформировало ведомство в пресс-релизе.
По версии следствия, в период с мая 2023 года по декабрь текущего года подозреваемый получил через посредника взятку в общей сумме 1 миллион 800 тысяч рублей. Как полагают следователи, деньги были платой за содействие в проведении аукциона. Результатом аукциона должно было стать заключение договора на размещение незаконно расположенного нестационарного торгового объекта. По данным правоохранителей, чиновник обещал дальнейшее покровительство в непринятии мер по демонтажу данного объекта.
Преступление выявлено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю, отметили в СУ СК. Подозреваемый заключен под стражу, следственные действия продолжаются.
