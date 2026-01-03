В Николаеве прогремели новые взрывы

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Повторные взрывы раздаются в Николаеве, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал о взрыве в городе.
"В Николаеве раздаются повторные взрывы", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Николаевской области воздушная тревога не объявлена.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Запорожье прогремел взрыв
Вчера, 17:35