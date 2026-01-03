Вэнс ответил на критику незаконности захвата Мадуро

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в субботу в ответ на критику действий американских властей в отношении Венесуэлы — в частности, захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро американскими силами — Вице-президент США Джей Ди Вэнс в субботу в ответ на критику действий американских властей в отношении Венесуэлы — в частности, захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро американскими силами — заявил , что "правосудия" Соединенных Штатов не избежать даже в случае проживания за рубежом.

"И еще одно важное замечание для всех, кто говорит, что это было "незаконно": против Мадуро в Соединенных Штатах выдвинуто несколько обвинений в наркотерроризме. Нельзя избежать правосудия за торговлю наркотиками в Соединенных Штатах только потому, что ты живешь во дворце в Каракасе", — написал он в соцсети X.

Мадуро по каждому из пунктов "обвинения", предъявленных в США, грозит вплоть до четырех пожизненных сроков в совокупности, выяснило РИА Новости на основании судебных документов.

В марте 2020 года против Мадуро и предполагаемых соучастников были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью, контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанного оружия и устройств, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН . МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.