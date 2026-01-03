https://ria.ru/20260103/vitse-prezident-2066183903.html
Вице-президент Венесуэлы находится в безопасности, сообщила WSJ
Вице-президент Венесуэлы находится в безопасности, сообщила WSJ - РИА Новости, 03.01.2026
Вице-президент Венесуэлы находится в безопасности, сообщила WSJ
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в безопасности, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к правительству страны. РИА Новости, 03.01.2026
венесуэла
Новости
ru-RU
