Венесуэла при Мадуро размещала в регионе противников США, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла при президенте Николасе Мадуро размещала в регионе противников США.
"Кроме того, при ныне свергнутом диктаторе Мадуро Венесуэла все чаще размещала у себя иностранных противников (США - ред.) в нашем регионе и приобретала угрожающее наступательное оружие, которое могло поставить под угрозу наши интересы и жизни, и вчера вечером они использовали это оружие", - сказал Трамп журналистам.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.