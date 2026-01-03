https://ria.ru/20260103/venesuela-2066241889.html
США приостановили депортационные в Венесуэлу, сообщает CNN
США приостановили депортационные в Венесуэлу, сообщает CNN - РИА Новости, 03.01.2026
США приостановили депортационные в Венесуэлу, сообщает CNN
Депортационные рейсы из США в Венесуэлу приостановлены после того, как американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро, сообщает телеканал CNN... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T19:10:00+03:00
2026-01-03T19:10:00+03:00
2026-01-03T19:17:00+03:00
сша
удары сша по венесуэле
венесуэла
в мире
николас мадуро
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066219519_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_f4ef34b29b1ead204111c37c6a471848.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066219519_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_f2ef6e7b6d119cca5f88eebf0bc466ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, удары сша по венесуэле, венесуэла, в мире, николас мадуро, дональд трамп
США, Удары США по Венесуэле, Венесуэла, В мире, Николас Мадуро, Дональд Трамп
США приостановили депортационные в Венесуэлу, сообщает CNN
CNN: депортационные рейсы из США в Венесуэлу приостановлены