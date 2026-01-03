https://ria.ru/20260103/venesuela-2066225309.html
Мадуро и его жену могут судить в Нью-Йорке 5 января, сообщают СМИ
Захваченные силами США президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга находятся под стражей и могут предстать перед судом Нью-Йорка уже в ближайший... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
News Nation: Мадуро и его жена могут предстать перед судом в Нью-Йорке 5 января