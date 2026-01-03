Рейтинг@Mail.ru
Мадуро и его жену могут судить в Нью-Йорке 5 января, сообщают СМИ
17:13 03.01.2026 (обновлено: 17:14 03.01.2026)
Мадуро и его жену могут судить в Нью-Йорке 5 января, сообщают СМИ
Захваченные силами США президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга находятся под стражей и могут предстать перед судом Нью-Йорка уже в ближайший... РИА Новости, 03.01.2026
Мадуро и его жену могут судить в Нью-Йорке 5 января, сообщают СМИ

Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
© РИА Новости / Администрация президента Венесуэлы
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Захваченные силами США президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга находятся под стражей и могут предстать перед судом Нью-Йорка уже в ближайший понедельник, 5 января, сообщает издание News Nation со ссылкой на высокопоставленный американский источник.
"Мадуро и его жена могут предстать перед судом уже в понедельник, однако точное время пока не определено", — заявил собеседник телеканала.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Мадуро грозит четыре пожизненных срока в США
Вчера, 16:49
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
