https://ria.ru/20260103/venesuela-2066225144.html
Агрессия США привела к гибели гражданских лиц, заявил глава МИД Венесуэлы
Агрессия США привела к гибели гражданских лиц, заявил глава МИД Венесуэлы - РИА Новости, 03.01.2026
Агрессия США привела к гибели гражданских лиц, заявил глава МИД Венесуэлы
Агрессия США против Венесуэлы привела к гибели гражданских лиц и военных, заявил РИА Новости министр иностранных дел этой страны Иван Хиль. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:12:00+03:00
2026-01-03T17:12:00+03:00
2026-01-03T17:12:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066168859_0:334:900:840_1920x0_80_0_0_a611204a4daceebb9e601b3ae50ed7c0.jpg
https://ria.ru/20260103/ssha-2066208440.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066168859_0:149:901:824_1920x0_80_0_0_e9941639d5e0ac20de35c25e28024006.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле
Агрессия США привела к гибели гражданских лиц, заявил глава МИД Венесуэлы
Глава МИД Венесуэлы Хиль: агрессия США привела к гибели гражданских и военных