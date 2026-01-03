Рейтинг@Mail.ru
Агрессия США привела к гибели гражданских лиц, заявил глава МИД Венесуэлы - РИА Новости, 03.01.2026
17:12 03.01.2026
Агрессия США привела к гибели гражданских лиц, заявил глава МИД Венесуэлы
Агрессия США против Венесуэлы привела к гибели гражданских лиц и военных, заявил РИА Новости министр иностранных дел этой страны Иван Хиль. РИА Новости, 03.01.2026
в мире
сша
венесуэла
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле
Агрессия США привела к гибели гражданских лиц, заявил глава МИД Венесуэлы

Глава МИД Венесуэлы Хиль: агрессия США привела к гибели гражданских и военных

© Фото : соцсетиВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : соцсети
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
КАРАКАС, 3 янв – РИА Новости. Агрессия США против Венесуэлы привела к гибели гражданских лиц и военных, заявил РИА Новости министр иностранных дел этой страны Иван Хиль.
"Ракеты и бомбы падали на гражданские и военные объекты… Мы еще проводим оценку ущерба, но жертвы среди гражданских есть, есть и жертвы среди военных. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры, а это – нарушение международного гуманитарного права", - сообщил глава ведомства.
Взрывы в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
