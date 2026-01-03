Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что Мадуро предстанет перед правосудием - РИА Новости, 03.01.2026
13:20 03.01.2026
В США заявили, что Мадуро предстанет перед правосудием
В США заявили, что Мадуро предстанет перед правосудием
Замгоссекретаря США Кристофер Ландау после захвата американскими военными венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что тот предстанет перед судом за... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро
В США заявили, что Мадуро предстанет перед правосудием

Замгоссекретаря США заявил, что захваченный Мадуро предстанет перед правосудием

© AP Photo / Ariana CubillosПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 3 янв – РИА Новости. Замгоссекретаря США Кристофер Ландау после захвата американскими военными венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что тот предстанет перед судом за "преступления".
Трамп ранее сообщил об успешном масштабном ударе по Венесуэле. Он также заявил, что президента страны Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Американский лидер пообещал выступить с подробностями в 19.00 мск.
"Теперь он (Мадуро - ред.) наконец-то предстанет перед правосудием за свои "преступления", – написал Ландау в соцсети Х.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД: в кризисе между США и Венесуэлой взяла вверх неприязнь
13:18
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас Мадуро
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
