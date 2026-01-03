https://ria.ru/20260103/venesuela-2066186538.html
В США заявили, что Мадуро предстанет перед правосудием
В США заявили, что Мадуро предстанет перед правосудием - РИА Новости, 03.01.2026
В США заявили, что Мадуро предстанет перед правосудием
Замгоссекретаря США Кристофер Ландау после захвата американскими военными венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что тот предстанет перед судом за... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
сша
венесуэла
В США заявили, что Мадуро предстанет перед правосудием
Замгоссекретаря США заявил, что захваченный Мадуро предстанет перед правосудием