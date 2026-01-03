Рейтинг@Mail.ru
Удары США по Венесуэле 3 января 2026: причины и последствия
13:09 03.01.2026 (обновлено: 14:07 03.01.2026)
"Мы вернем отобранное". Трамп сделал решающий шаг
Удары США по Венесуэле 3 января 2026: причины и последствия
"Мы вернем отобранное". Трамп сделал решающий шаг
Серия взрывов прогремела в ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе. Дональд Трамп заявил, что президент Николас Мадуро и его жена захвачены и вывезены из РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T13:09:00+03:00
2026-01-03T14:07:00+03:00
Многоцелевые вертолеты MH-60M "Black Hawk" над Каракасом
Над столицей Венесуэлы также заметили многоцелевые вертолёты MH-60M «Black Hawk» — на видео.
2026-01-03T13:09
true
PT0M07S
Корабль горит в венесуэльском порту Ла-Гуайра
Корабль горит в венесуэльском порту Ла-Гуайра
2026-01-03T13:09
true
PT0M32S
Американские СМИ: "Белый дом подтвердил военную операцию против Венесуэлы"
Американские СМИ сообщают, что Белый дом «подтвердил военную операцию» против Венесуэлы.
2026-01-03T13:09
true
PT0M10S
Бронетехника Вооруженных сил Венесуэлы на улицах Каракаса
На улицах Каракаса заметили бронетехнику Вооружённых сил Венесуэлы. Пишут, что это район дворца Мирафлорес — официальной резиденции президента.
2026-01-03T13:09
true
PT0M09S
Последствия удара по мавзолею в Каракасе
Последствия удара по мавзолею в Каракасе
2026-01-03T13:09
true
PT0M10S
США атаковали столицу Венесуэлы
В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение в связи с атакой на страну. США нанесли авиаудары по Каракасу. Атаке подверглись разные районы города, а также аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии и порт Ла-Гуайра, где расположены военные объекты. Атака произошла в два часа ночи по местному времени.
2026-01-03T13:09
true
PT1M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066168859_0:149:901:824_1920x0_80_0_0_e9941639d5e0ac20de35c25e28024006.jpg
1920
1920
true
в мире, венесуэла, каракас, сша, дональд трамп, николас мадуро, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), оон, российская академия наук, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Каракас, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Джо Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН, Российская академия наук, Удары США по Венесуэле

"Мы вернем отобранное". Трамп сделал решающий шаг

© Фото : соцсетиВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : соцсети
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Серия взрывов прогремела в ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе. Дональд Трамп заявил, что президент Николас Мадуро и его жена захвачены и вывезены из страны. Судя по всему, боевые действия, многократно анонсированные американским президентом, начались. О том, что происходит, — в материале РИА Новости.

"Воздух бьет в спину"

Взрывы в Каракасе зафиксировали и обыватели, и съемочные группы мировых СМИ, работающие в венесуэльской столице. Первый удар, по данным CNN, произошел в 1:50.
"Он был настолько сильным, что оконные стекла звенели", — сообщила корреспондент Осмари Эрнандес.
Последовало еще несколько взрывов. В роликах, распространившихся в Сети, видны боевые вертолеты, слышна стрельба.
"Вся земля тряслась. Это ужасно. Мы слышали самолеты вдалеке, — рассказала телеканалу France 24 21-летняя Кармен Идальго, возвращавшаяся с друзьями с празднования дня рождения. — Было такое ощущение, что воздух бьет нас в спину".
В нескольких районах Каракаса, в основном на юге, отключилось электричество. Удары были не только по столице, но и в провинциях Миранда, Арагуа, Ла-Гуайра.
Власти объявили о развертывании войск.

Не первый удар на суше

Вскоре выступил Трамп. Он сообщил, что Мадуро с супругой захвачены и вывезены из Венесуэлы. Эту операцию провели бойцы элитного спецподразделения США "Дельта", уточняет CBS.
В атакованных районах организовали эвакуацию.
Американские удары "подлые и трусливые, это угрожает миру в регионе", указал министр обороны Владимир Падрино Лопес. По его словам, Венесуэла не дрогнет и окажет сопротивление.
Трамп еще с осени предупреждал о наземной операции — до этого были только морские атаки. А за пару дней до Нового года сообщил, что фактически боевые действия на суше уже идут.
"Мы только что вывели из строя — не знаю, читали вы или видели: у них есть большой завод или крупный объект, откуда прибывают корабли. Две ночи назад мы его вывели из строя. Так что мы нанесли им очень сильный удар", — проинформировал он журналистов.
На вопрос, причастно ли к этому ЦРУ, отвечать не пожелал.
"Я не хочу этого говорить, — сказал президент. — Я точно знаю, кто это был, но не хочу называть имен. Но, знаете, это произошло на берегу".
Вопрос о ЦРУ вполне логичный. В октябре Трамп санкционировал операции разведуправления на территории Венесуэлы.

Смена парадигмы

Если в конце лета — начале осени Соединенные Штаты оправдывали переброску сил в Карибский бассейн намерениями бороться с наркоторговцами (под это в ноябре даже придумали операцию "Южное копье"), то достаточно быстро это отошло на второй план.
Изначально Трамп увязывал президента Венесуэлы Николаса Мадуро с наркокартелями. И это якобы оправдывало любые агрессивные действия США.
Теперь Вашингтон без стеснения ставит во главу угла нефть. После захвата как минимум трех танкеров Трамп уже пообещал, что сырье в Боливарианскую Республику не вернется. И вообще, по его словам, Венесуэла еще осталась в долгу.
© AP Photo / Matias Delacroix

Вид на Каракас на фоне взрывов

Вид на центр Каракаса

Вид на Каракас на фоне взрывов

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 4
© Кадр видео из соцсетей

Взрыв в Каракасе, Венесуэла

Взрыв в Каракасе, Венесуэла

Взрыв в Каракасе, Венесуэла

© Кадр видео из соцсетей
2 из 4
© РИА Новости

Взрыв в Каракасе

Взрыв в Каракасе

Взрыв в Каракасе

© РИА Новости
3 из 4
© AP Photo / Cristian HernandezОбстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла
Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла
Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 4

Вид на Каракас на фоне взрывов

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 4

Взрыв в Каракасе, Венесуэла

© Кадр видео из соцсетей
2 из 4

Взрыв в Каракасе

© РИА Новости
3 из 4
Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 4
"Права на землю, нефть, на все, что у нас было, у нас отобрали, — заявил Трамп, не упустив возможность для колкости в адрес своего предшественника Джо Байдена. — Потому что у нас был президент, который, возможно, просто не следил за происходящим".
Кроме того, Трамп не раз говорил о необходимости отставки Мадуро, по его собственной воле или же нет. То есть тема с наркокартелями фактически даже перестала играть роль некоего прикрытия.

Отступать некуда

Мадуро, в свою очередь, с самого начала американской агрессии не оставляет попыток договориться с Трампом. Он на английском языке призывал американского коллегу к миру, Венесуэла обращалась в ООН, лидеры созванивались.
Кроме того, Каракас пытался вернуть ситуацию в русло борьбы с наркотрафиком. Например, 2 декабря Венесуэла заявила, что готова к переговорам с Соединенными Штатами о соглашении по борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ.
Однако едва ли это теперь сработает.
Как отмечают зарубежные аналитики, для Трампа "сдать назад" будет равно позору, в то время как такой шаг лишь укрепит авторитет Мадуро: еще бы, лидер, сумевший отговорить США от многократно заявленной операции.
У венесуэльского лидера опций тоже не слишком много, точнее — одна, сражаться до последнего, что он и обещал. Пусть поддержка Мадуро не единогласная, на его стороне в любом случае значительная часть общества, а из противников лишь немногие хотели бы стать "американской колонией", рассказал РИА Новости собеседник из Каракаса.

Риски явные и скрытые

В то же время источники в администрации Трампа посылают противоречивые сигналы. Например, говорят о том, что полномасштабная наземная операция (в которую входят и авиаудары) начнется не раньше весны.
Не исключено, что сейчас Вашингтон лишь зондирует почву, то есть давление на Каракас будет нарастать, но постепенно, а не с сиюминутным объявлением войны.
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
СМИ назвали причину атаки США на Венесуэлу
12:36
Идея таковой по-прежнему не пользуется популярностью в американском обществе. И, что важнее для Трампа, среди его однопартийцев-республиканцев. Многие из них недовольны действующим президентом и рассчитывают на будущих президентских выборах 2028-го провести своего ставленника, более подконтрольного законодателям.
Ввязываясь в авантюру с Венесуэлой, президент, с одной стороны, объединяет "ястребов", но с другой — в перспективе теряет куда больше.
Существует, в конце концов, и мировое сообщество. Ряд стран, включая и Россию, уже выступили против агрессивных действий США. Учитывая, что Трамп по-прежнему видит себя главным миротворцем в украинском конфликте, ему невыгодно портить отношения с Москвой.

Что дальше?

Опрошенные РИА Новости эксперты отмечают: агрессия против Венесуэлы может быть сигналом для других стран Латинской Америки.
Впрочем, в этом случае возникает несколько проблем. Количество латиноамериканцев в самих США очень высокое — более 20%. И эта доля растет. То есть любые боевые действия в Латинской Америке в данном случае чреваты последствиями внутри Соединенных Штатов.
Во-вторых, все это явно навредит миротворческому имиджу Трампа и помешает ему продвинуть преемника, о котором, пока еще не называя кандидатур, также говорят эксперты.
Однако все эти факторы, включая и упомянутое недовольство конгрессменов, и отсутствие общественного запроса на войну, не отменяют того, что давление на Венесуэлу будет нарастать. Как отмечал в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, решение о наземной операции Вашингтон уже принял. Вопрос лишь в сроках начала полномасштабных боевых действий.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД напомнил экстренные контакты посольства и кризисного центра в Венесуэле
13:00
 
В миреВенесуэлаКаракасСШАДональд ТрампНиколас МадуроДжо БайденЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООНРоссийская академия наукУдары США по Венесуэле
 
 
