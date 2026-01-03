"Мы вернем отобранное". Трамп сделал решающий шаг

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Серия взрывов прогремела в ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе. Дональд Трамп заявил, что президент Николас Мадуро и его жена захвачены и вывезены из страны. Судя по всему, боевые действия, многократно анонсированные американским президентом, начались. О том, что происходит, — в материале РИА Новости.

"Воздух бьет в спину"

Взрывы в Каракасе зафиксировали и обыватели, и съемочные группы мировых СМИ, работающие в венесуэльской столице. Первый удар, по данным CNN, произошел в 1:50.

"Он был настолько сильным, что оконные стекла звенели", — сообщила корреспондент Осмари Эрнандес.

Последовало еще несколько взрывов. В роликах, распространившихся в Сети, видны боевые вертолеты, слышна стрельба.

"Вся земля тряслась. Это ужасно. Мы слышали самолеты вдалеке, — рассказала телеканалу France 24 21-летняя Кармен Идальго, возвращавшаяся с друзьями с празднования дня рождения. — Было такое ощущение, что воздух бьет нас в спину".

В нескольких районах Каракаса, в основном на юге, отключилось электричество. Удары были не только по столице, но и в провинциях Миранда Арагуа , Ла-Гуайра.

Власти объявили о развертывании войск.

Не первый удар на суше

Вскоре выступил Трамп . Он сообщил, что Мадуро с супругой захвачены и вывезены из Венесуэлы . Эту операцию провели бойцы элитного спецподразделения США "Дельта", уточняет CBS.

В атакованных районах организовали эвакуацию.

Американские удары "подлые и трусливые, это угрожает миру в регионе", указал министр обороны Владимир Падрино Лопес. По его словам, Венесуэла не дрогнет и окажет сопротивление.

Трамп еще с осени предупреждал о наземной операции — до этого были только морские атаки. А за пару дней до Нового года сообщил, что фактически боевые действия на суше уже идут.

"Мы только что вывели из строя — не знаю, читали вы или видели: у них есть большой завод или крупный объект, откуда прибывают корабли. Две ночи назад мы его вывели из строя. Так что мы нанесли им очень сильный удар", — проинформировал он журналистов.

На вопрос, причастно ли к этому ЦРУ , отвечать не пожелал.

"Я не хочу этого говорить, — сказал президент. — Я точно знаю, кто это был, но не хочу называть имен. Но, знаете, это произошло на берегу".

Вопрос о ЦРУ вполне логичный. В октябре Трамп санкционировал операции разведуправления на территории Венесуэлы.

Смена парадигмы

Если в конце лета — начале осени Соединенные Штаты оправдывали переброску сил в Карибский бассейн намерениями бороться с наркоторговцами (под это в ноябре даже придумали операцию "Южное копье"), то достаточно быстро это отошло на второй план.

Изначально Трамп увязывал президента Венесуэлы Николаса Мадуро с наркокартелями. И это якобы оправдывало любые агрессивные действия США.

Теперь Вашингтон без стеснения ставит во главу угла нефть. После захвата как минимум трех танкеров Трамп уже пообещал, что сырье в Боливарианскую Республику не вернется. И вообще, по его словам, Венесуэла еще осталась в долгу.

Вид на Каракас на фоне взрывов
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе
Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

"Права на землю, нефть, на все, что у нас было, у нас отобрали, — заявил Трамп, не упустив возможность для колкости в адрес своего предшественника Джо Байдена . — Потому что у нас был президент, который, возможно, просто не следил за происходящим".

Кроме того, Трамп не раз говорил о необходимости отставки Мадуро, по его собственной воле или же нет. То есть тема с наркокартелями фактически даже перестала играть роль некоего прикрытия.

Отступать некуда

Мадуро, в свою очередь, с самого начала американской агрессии не оставляет попыток договориться с Трампом. Он на английском языке призывал американского коллегу к миру, Венесуэла обращалась в ООН , лидеры созванивались.

Кроме того, Каракас пытался вернуть ситуацию в русло борьбы с наркотрафиком. Например, 2 декабря Венесуэла заявила, что готова к переговорам с Соединенными Штатами о соглашении по борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ.

Однако едва ли это теперь сработает.

Как отмечают зарубежные аналитики, для Трампа "сдать назад" будет равно позору, в то время как такой шаг лишь укрепит авторитет Мадуро: еще бы, лидер, сумевший отговорить США от многократно заявленной операции.

У венесуэльского лидера опций тоже не слишком много, точнее — одна, сражаться до последнего, что он и обещал. Пусть поддержка Мадуро не единогласная, на его стороне в любом случае значительная часть общества, а из противников лишь немногие хотели бы стать "американской колонией", рассказал РИА Новости собеседник из Каракаса.

Риски явные и скрытые

В то же время источники в администрации Трампа посылают противоречивые сигналы. Например, говорят о том, что полномасштабная наземная операция (в которую входят и авиаудары) начнется не раньше весны.

Не исключено, что сейчас Вашингтон лишь зондирует почву, то есть давление на Каракас будет нарастать, но постепенно, а не с сиюминутным объявлением войны.

Идея таковой по-прежнему не пользуется популярностью в американском обществе. И, что важнее для Трампа, среди его однопартийцев-республиканцев. Многие из них недовольны действующим президентом и рассчитывают на будущих президентских выборах 2028-го провести своего ставленника, более подконтрольного законодателям.

Ввязываясь в авантюру с Венесуэлой, президент, с одной стороны, объединяет "ястребов", но с другой — в перспективе теряет куда больше.

Существует, в конце концов, и мировое сообщество. Ряд стран, включая и Россию , уже выступили против агрессивных действий США. Учитывая, что Трамп по-прежнему видит себя главным миротворцем в украинском конфликте, ему невыгодно портить отношения с Москвой

Что дальше?

Опрошенные РИА Новости эксперты отмечают: агрессия против Венесуэлы может быть сигналом для других стран Латинской Америки

Впрочем, в этом случае возникает несколько проблем. Количество латиноамериканцев в самих США очень высокое — более 20%. И эта доля растет. То есть любые боевые действия в Латинской Америке в данном случае чреваты последствиями внутри Соединенных Штатов.

Во-вторых, все это явно навредит миротворческому имиджу Трампа и помешает ему продвинуть преемника, о котором, пока еще не называя кандидатур, также говорят эксперты.