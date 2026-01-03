Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла назвала цель нападения США на страну - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066155424.html
Венесуэла назвала цель нападения США на страну
Венесуэла назвала цель нападения США на страну - РИА Новости, 03.01.2026
Венесуэла назвала цель нападения США на страну
Власти Венесуэлы заявили, что цель нападения США на страну - взять под контроль ее нефть и минеральные ресурсы, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T10:54:00+03:00
2026-01-03T10:54:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066152039_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8cd9b1383487755d830b9f6fa47474bc.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066150029.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066152039_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c1f375b7d429753690c42e3e827bb75d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле
Венесуэла назвала цель нападения США на страну

Власти Венесуэлы заявили, что США хотят захватить нефть и минеральные ресурсы

© AP Photo / Cristian HernandezВоенные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла
Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Cristian Hernandez
Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Власти Венесуэлы заявили, что цель нападения США на страну - взять под контроль ее нефть и минеральные ресурсы, передает агентство Рейтер.
"Цель нападения США - взять под контроль венесуэльскую нефть и минеральные ресурсы, заявили в правительстве Венесуэлы", - говорится в сообщении.
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
ОнлайнВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж
10:19
 
В миреСШАВенесуэлаУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала