Венесуэла назвала цель нападения США на страну
Венесуэла назвала цель нападения США на страну - РИА Новости, 03.01.2026
Венесуэла назвала цель нападения США на страну
Власти Венесуэлы заявили, что цель нападения США на страну - взять под контроль ее нефть и минеральные ресурсы, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 03.01.2026
в мире
сша
венесуэла
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
Новости
Венесуэла назвала цель нападения США на страну
Власти Венесуэлы заявили, что США хотят захватить нефть и минеральные ресурсы