В столице Венесуэлы слышна стрельба, пишет Bloomberg

Очевидцы сообщают о стрельбе в столице Венесуэлы Каракасе и соседних городах Игероте и Ла-Гуайра, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T10:32:00+03:00
2026-01-03T10:32:00+03:00
2026-01-03T10:33:00+03:00
