Рейтинг@Mail.ru
Тувалу: самая узкая страна в мире с большими амбициями - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/tuvalu-2052938369.html
Тувалу: самая узкая страна в мире с большими амбициями
Тувалу: самая узкая страна в мире с большими амбициями - РИА Новости, 03.01.2026
Тувалу: самая узкая страна в мире с большими амбициями
Тувалу – крохотный архипелаг, который занимает одно из последних мест по площади, при этом являясь самой узкой страной на планете. В скором времени именно эта... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T10:49:00+03:00
2026-01-03T10:49:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758305330_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_f25b359bceecd9bf591d37fe6afcddf4.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758305330_112:0:1932:1365_1920x0_80_0_0_bb7ed72fc5594097722e12e9f7978561.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Тувалу: самая узкая страна в мире с большими амбициями

© Фото : Ministry of Justice, Communication and Foreign Affairs, Tuvalu GovernmentМинистр юстиции, связи и иностранных дел Тувалу Саймон Кофе выступает с заявлением COP26, стоя в океане в Фунафути
Министр юстиции, связи и иностранных дел Тувалу Саймон Кофе выступает с заявлением COP26, стоя в океане в Фунафути - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : Ministry of Justice, Communication and Foreign Affairs, Tuvalu Government
Министр юстиции, связи и иностранных дел Тувалу Саймон Кофе выступает с заявлением COP26, стоя в океане в Фунафути
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости, Вадим Минеев. Тувалу – крохотный архипелаг, который занимает одно из последних мест по площади, при этом являясь самой узкой страной на планете. В скором времени именно эта страна обещает превратиться в первое в мире "цифровое государство".

Маленькая страна с богатой историей

Несмотря на то что в рейтинге "карликов" государство стоит на четвертом месте — после Науру, Монако и Ватикана, Тувалу имеет богатую, уникальную историю.
Острова кораллового происхождения открыл в 1568 году испанский путешественник Альваро Менданья де Нейра. В то время этот архипелаг назывался острова Эллис. После обнаружения он вместе с расположенными рядом островами Гилберта стал британской колонией.
CC BY-SA 4.0 / Phenss / Bust of Spanish explorer MendanaПамятный бюст Альваро Менданьи де Нейры у музея в столице Соломоновых Островов Хониаре на острове Гуадалканал
Памятный бюст Альваро Менданьи де Нейры у музея в столице Соломоновых Островов Хониаре на острове Гуадалканал - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Phenss / Bust of Spanish explorer Mendana
Памятный бюст Альваро Менданьи де Нейры у музея в столице Соломоновых Островов Хониаре на острове Гуадалканал
В 1974 году жители островов Эллис решили отделиться от островов Гилберта — так появилось самостоятельное государство Тувалу, что переводится с местного языка как "восемь стоящих вместе". Речь идет о восьми заселенных на тот момент островах, к которым через некоторое время прибавился девятый.

Подданные английской короны

Тувалу — независимое государство, но его главой формально остается британский монарх. Большинство жителей поддержали такой политический уклад на референдуме в 2008 году.
© Public domainФлаг Тувалу
Флаг Тувалу - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Public domain
Флаг Тувалу
Четверть флага Тувалу до сих пор занимает флаг Великобритании, под чьим протекторатом когда-то находились эти острова. Тувалу не отказалась полностью от британского влияния, но теперь действует в рамках, определенных местным кабинетом министров. В стране также организован парламент, работающий по Вестминстерской системе.

Двадцать метров шириной

Тувалу – крохотное государство, состоящее из четырех полноценных островов и пяти маленьких атоллов – кольцеобразных участков суши. Общая площадь – 25 квадратных километров, а число жителей – чуть больше 11 тысяч человек. В отдельных местах ширина суши не превышает 20 метров.
© Getty Images / Ashley CooperАтолл Фунафути с высоты птичьего полета
Атолл Фунафути с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Getty Images / Ashley Cooper
Атолл Фунафути с высоты птичьего полета
Зато по протяженности это государство не такое уж маленькое: узкие участки суши растянулись на 350 километров. Если смотреть на Тувалу с высоты птичьего полета, выглядит страна весьма живописно.
Население живет небогато. Люди питаются в основном плодами, рыбой и мясом, держат домашний скот. Тувалийцы предпочитают носить минимум одежды, в качестве украшений используя разве что бусы или венки.
© РИА Новости / Скалкина | Перейти в медиабанкПолинезийская женщина с атолла Фунафути
Полинезийская женщина с атолла Фунафути - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Скалкина
Перейти в медиабанк
Полинезийская женщина с атолла Фунафути
Жилищем для местных граждан обычно служат простые домики, сколоченные из фанеры. Из-за круглогодичной жары и ради экономии жители часто не вставляют в рамы стекла и не ставят дверей. Спят просто на полу — на матрасах или циновках.

Исчезает под водой

В Тувалу есть только один город, где можно выйти в интернет, позвонить по мобильному телефону или поменять валюту. Это столица – Фунафути, низменный атолл, где проживает около 60 процентов населения страны. Жителям маленького государства живется совсем не просто и даже опасно.
© Getty Images / Dmitry MalovФунафути
Фунафути - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Getty Images / Dmitry Malov
Фунафути
Дело в том, что острова расположены очень низко относительно уровня мирового океана. Поскольку архипелаг подвержен в том числе и тропическим циклонам, острова Тувалу периодически затапливает водой.
В недалеком будущем государство вообще может скрыться в пучинах вод. Прогнозы ученых неутешительны: к 2050 году половина Фунафути может оказаться затопленной во время приливов, а к концу столетия до 95 процентов территории будет регулярно погружаться в воду.
© Getty Images / Ashley CooperТувалу
Тувалу - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Getty Images / Ashley Cooper
Тувалу
"Внутренняя миграция невозможна. Мы на совершенно равной местности. Нет возможности перебраться на возвышенности, потому что их тоже не существует", – заявил премьер-министр Тувалу Фелети Тео.

Превратится в первое "цифровое государство"

"Спасательный круг" местным жителям бросила Австралия, которая в августе 2024 года подписала с Тувалу соглашение и ввела специальную климатическую визу. С учетом других программ по иммиграции в Австралию и Новую Зеландию, ежегодно страну может покидать до четырех процентов жителей.
© Getty Images / Fiona GoodallЖители Тувалу
Жители Тувалу - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Getty Images / Fiona Goodall
Жители Тувалу
Параллельно с физическим переселением, власти Тувалу запустили уникальный проект по созданию "цифрового государства". С помощью 3D-сканирования создается точная цифровая копия островов, их ландшафтов и культурных объектов. Цель — сохранить наследие и идентичность нации для будущих поколений.
Тувалийцы даже закрепили "вечное существование" своей родины в конституции, чтобы продолжать формально существовать даже после того, как территория скроется под водой.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала