Тувалу: самая узкая страна в мире с большими амбициями

Министр юстиции, связи и иностранных дел Тувалу Саймон Кофе выступает с заявлением COP26, стоя в океане в Фунафути

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости, Вадим Минеев. Тувалу – крохотный архипелаг, который занимает одно из последних мест по площади, при этом являясь самой узкой страной на планете. В скором времени именно эта страна обещает превратиться в первое в мире "цифровое государство".

Маленькая страна с богатой историей

Несмотря на то что в рейтинге "карликов" государство стоит на четвертом месте — после Науру, Монако и Ватикана, Тувалу имеет богатую, уникальную историю.

Острова кораллового происхождения открыл в 1568 году испанский путешественник Альваро Менданья де Нейра. В то время этот архипелаг назывался острова Эллис. После обнаружения он вместе с расположенными рядом островами Гилберта стал британской колонией.

CC BY-SA 4.0 / Phenss / Bust of Spanish explorer Mendana Памятный бюст Альваро Менданьи де Нейры у музея в столице Соломоновых Островов Хониаре на острове Гуадалканал CC BY-SA 4.0 / Phenss / Bust of Spanish explorer Mendana Памятный бюст Альваро Менданьи де Нейры у музея в столице Соломоновых Островов Хониаре на острове Гуадалканал

В 1974 году жители островов Эллис решили отделиться от островов Гилберта — так появилось самостоятельное государство Тувалу, что переводится с местного языка как "восемь стоящих вместе". Речь идет о восьми заселенных на тот момент островах, к которым через некоторое время прибавился девятый.

Подданные английской короны

Тувалу — независимое государство, но его главой формально остается британский монарх. Большинство жителей поддержали такой политический уклад на референдуме в 2008 году.

© Public domain Флаг Тувалу © Public domain Флаг Тувалу

Четверть флага Тувалу до сих пор занимает флаг Великобритании, под чьим протекторатом когда-то находились эти острова. Тувалу не отказалась полностью от британского влияния, но теперь действует в рамках, определенных местным кабинетом министров. В стране также организован парламент, работающий по Вестминстерской системе.

Двадцать метров шириной

Тувалу – крохотное государство, состоящее из четырех полноценных островов и пяти маленьких атоллов – кольцеобразных участков суши. Общая площадь – 25 квадратных километров, а число жителей – чуть больше 11 тысяч человек. В отдельных местах ширина суши не превышает 20 метров.

© Getty Images / Ashley Cooper Атолл Фунафути с высоты птичьего полета © Getty Images / Ashley Cooper Атолл Фунафути с высоты птичьего полета

Зато по протяженности это государство не такое уж маленькое: узкие участки суши растянулись на 350 километров. Если смотреть на Тувалу с высоты птичьего полета, выглядит страна весьма живописно.

Население живет небогато. Люди питаются в основном плодами, рыбой и мясом, держат домашний скот. Тувалийцы предпочитают носить минимум одежды, в качестве украшений используя разве что бусы или венки.

Жилищем для местных граждан обычно служат простые домики, сколоченные из фанеры. Из-за круглогодичной жары и ради экономии жители часто не вставляют в рамы стекла и не ставят дверей. Спят просто на полу — на матрасах или циновках.

Исчезает под водой

В Тувалу есть только один город, где можно выйти в интернет, позвонить по мобильному телефону или поменять валюту. Это столица – Фунафути, низменный атолл, где проживает около 60 процентов населения страны. Жителям маленького государства живется совсем не просто и даже опасно.

© Getty Images / Dmitry Malov Фунафути © Getty Images / Dmitry Malov Фунафути

Дело в том, что острова расположены очень низко относительно уровня мирового океана. Поскольку архипелаг подвержен в том числе и тропическим циклонам, острова Тувалу периодически затапливает водой.

В недалеком будущем государство вообще может скрыться в пучинах вод. Прогнозы ученых неутешительны: к 2050 году половина Фунафути может оказаться затопленной во время приливов, а к концу столетия до 95 процентов территории будет регулярно погружаться в воду.

© Getty Images / Ashley Cooper Тувалу © Getty Images / Ashley Cooper Тувалу

"Внутренняя миграция невозможна. Мы на совершенно равной местности. Нет возможности перебраться на возвышенности, потому что их тоже не существует", – заявил премьер-министр Тувалу Фелети Тео.

Превратится в первое "цифровое государство"

"Спасательный круг" местным жителям бросила Австралия, которая в августе 2024 года подписала с Тувалу соглашение и ввела специальную климатическую визу. С учетом других программ по иммиграции в Австралию и Новую Зеландию, ежегодно страну может покидать до четырех процентов жителей.

© Getty Images / Fiona Goodall Жители Тувалу © Getty Images / Fiona Goodall Жители Тувалу

Параллельно с физическим переселением, власти Тувалу запустили уникальный проект по созданию "цифрового государства". С помощью 3D-сканирования создается точная цифровая копия островов, их ландшафтов и культурных объектов. Цель — сохранить наследие и идентичность нации для будущих поколений.