Забрал премию мира и разбомбил Венесуэлу: теперь США лишат ЧМ из-за Трампа?

- Около двух часов ночи по местному времени (09:00 мск) в столице Венесуэлы Каракасе раздались как минимум семь взрывов. Громыхнуло в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Были атакованы военные объекты.
- Прилет пришелся и по зданию парламента. Помимо этого, Штаты ударили по зданию бывшего военного музея, который после смерти Уго Чавеса был переоборудован в его мавзолей.
- Здание Посольства Российской Федерации в Каракасе не пострадало.
- В небо были подняты военные вертолеты, а над Венесуэлой не осталось ни одного самолета, выполняющего коммерческие перелеты.
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение. Также он отдал приказ о немедленном развертывании комплексной обороны Венесуэлы.
- Впоследствии оказалось, что Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, анонсировавший пресс-конференцию (начнется в 19:00 по Москве). Заместитель госсекретаря США заявил, что Мадуро "наконец-то предстанет перед судом за свои преступления".
- Власть перешла к вице-президенту Делси Родригес.
- МИД Венесуэлы тем временем заявил о праве на самооборону. Также защищающаяся от американской агрессии страна попросила созвать срочное заседание Совбеза ООН.
Сейчас боевые действия в Каракасе утихли.
Тему спорта нельзя обойти стороной, ведь летом в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира по футболу с участием 48 стран (чего никогда не было в истории). По логике, Международная федерация футбола (ФИФА) должна отобрать у Штатов право на проведение мундиаля и оперативно изменить план проведения мирового первенства. Ну не может же в "стране-агрессоре", бомбящей страну на другом континенте и средь бела дня похищающей президента Венесуэлы, проходить главное событие четырехлетия?
Может. Не удивляйтесь. Израиль тоже вел жесткие действия против Палестины, конфликт на Ближнем Востоке шокировал весь мир, а призывы отстранить израильские сборные и клубы звучат по сей день. Однако позиция президента ФИФА Джанни Инфантино "великолепна":
«
"ФИФА стремится использовать силу футбола, чтобы объединять людей в разобщенном мире. Наши мысли — с теми, кто страдает в многочисленных конфликтах, происходящих сегодня по всему миру. И самое важное послание, которое футбол может передать сейчас, — это послание мира и единства. ФИФА не может решить геополитические проблемы, но она может и должна продвигать футбол по всему миру, опираясь на его объединяющие, образовательные, культурные и гуманитарные ценности".
Так будет и со Штатами. Но ни в коем случае не проводите параллелей с Россией и не задавайтесь вопросом, почему это другое!
Вспомним 24 февраля. И удивимся
После начала СВО российский спорт столкнулся с беспрецедентным баном. Только вдумайтесь, сколько всего произошло за один (!) день:
- Международный олимпийский комитет (МОК) обратился с призывом к федерациям по всем видам спорта отменить или перенести все соревнования, которые должны были состояться в России и Белоруссии;
- Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж;
- Международная автомобильная федерация (FIA) отменила российский Гран-при "Формулы-1", который готовился принять Сочи;
- Международная федерация лыжного спорта (FIS) перенесла или отменила все этапы Кубка мира, запланированные в нашей стране.
И это лишь часть реакций на разгоравшийся конфликт. А теперь перенесемся в 3 января 2026-го. И увидим, что по состоянию на три часа дня никто из спортивных федераций не выступил с осуждением действий США. А все почему? Боязнь лишиться спонсоров, большинство из которых — американские. Боязнь санкций (надежный рычаг для давления). И, конечно, боязнь выбиться из единой повестки, которая, как мы видим, на данный момент по событиям в Венесуэле не сформирована.
Добавим еще немного сюра. В декабре во время торжественной церемонии жеребьевки ЧМ-2026 Инфантино объявил Дональда Трампа первым обладателем премии мира ФИФА, вручив ему золотую медаль и кубок с именем президента США. Суть премии такова: она ежегодно вручается "от имени миллиардов любителей футбола людям, которые демонстрируют непоколебимую приверженность делу мира и единства благодаря своему лидерству и действиям". Трамп станцевал под одну из своих любимых песен и выдал миротворческую речь:
«
"Это действительно одна из величайших наград в моей жизни. Мы спасли миллионы жизней. Например, в Конго, где были убиты десять миллионов человек и могли быть убиты еще десять миллионов, и то, что мы смогли с этим разобраться... Индия, Пакистан – мы смогли завершить многие войны. В каких-то случаях – даже до их начала, прямо перед началом. <…> Я хочу поблагодарить всех. Мир стал более безопасным местом. У США год назад дела шли не очень хорошо, а теперь, я бы сказал, мы в лучшей форме, чем кто-либо еще в мире. И собираемся продолжать в том же духе", — сказал политик во время церемонии в Центре Кеннеди в Вашингтоне.
Прошел месяц — многое изменилось. Но только не двойные стандарты ФИФА и спортивных чиновников.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.