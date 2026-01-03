Рейтинг@Mail.ru
Забрал премию мира и разбомбил Венесуэлу: теперь США лишат ЧМ из-за Трампа?
Футбол
 
15:15 03.01.2026 (обновлено: 16:49 03.01.2026)
Забрал премию мира и разбомбил Венесуэлу: теперь США лишат ЧМ из-за Трампа?
Забрал премию мира и разбомбил Венесуэлу: теперь США лишат ЧМ из-за Трампа? - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Забрал премию мира и разбомбил Венесуэлу: теперь США лишат ЧМ из-за Трампа?
РИА Новости Спорт рассуждает, будут ли наказаны американцы спортивными организациями за удар по Венесуэле и как погрязшие в лицемерии спортивные федерации на... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Иван Орехов
Иван Орехов
Авиаудары ВВС США по Венесуэле
Авиаудары ВВС США по острову Исла-Маргарита, крупнейшему острову Венесуэлы в южной части Карибского моря.
международная федерация футбола (фифа), венесуэла, дональд трамп, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Международная федерация футбола (ФИФА), Венесуэла, Дональд Трамп, Чемпионат мира по футболу 2026

Забрал премию мира и разбомбил Венесуэлу: теперь США лишат ЧМ из-за Трампа?

Иван Орехов
Иван Орехов
РИА Новости Спорт рассуждает, будут ли наказаны американцы спортивными организациями за удар по Венесуэле и как погрязшие в лицемерии спортивные федерации на этот раз оправдают действия "миролюбивого" Запада.

Утро, поразившее мир

  • Около двух часов ночи по местному времени (09:00 мск) в столице Венесуэлы Каракасе раздались как минимум семь взрывов. Громыхнуло в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Были атакованы военные объекты.
  • Прилет пришелся и по зданию парламента. Помимо этого, Штаты ударили по зданию бывшего военного музея, который после смерти Уго Чавеса был переоборудован в его мавзолей.
  • Здание Посольства Российской Федерации в Каракасе не пострадало.
Венесуэла должна сама определять свою судьбу, заявил МИД
Вчера, 13:27
  • В небо были подняты военные вертолеты, а над Венесуэлой не осталось ни одного самолета, выполняющего коммерческие перелеты.
  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение. Также он отдал приказ о немедленном развертывании комплексной обороны Венесуэлы.
  • Впоследствии оказалось, что Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, анонсировавший пресс-конференцию (начнется в 19:00 по Москве). Заместитель госсекретаря США заявил, что Мадуро "наконец-то предстанет перед судом за свои преступления".
  • Власть перешла к вице-президенту Делси Родригес.
  • МИД Венесуэлы тем временем заявил о праве на самооборону. Также защищающаяся от американской агрессии страна попросила созвать срочное заседание Совбеза ООН.
Сейчас боевые действия в Каракасе утихли.

ЧМ-2026 под угрозой?

Тему спорта нельзя обойти стороной, ведь летом в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира по футболу с участием 48 стран (чего никогда не было в истории). По логике, Международная федерация футбола (ФИФА) должна отобрать у Штатов право на проведение мундиаля и оперативно изменить план проведения мирового первенства. Ну не может же в "стране-агрессоре", бомбящей страну на другом континенте и средь бела дня похищающей президента Венесуэлы, проходить главное событие четырехлетия?
Может. Не удивляйтесь. Израиль тоже вел жесткие действия против Палестины, конфликт на Ближнем Востоке шокировал весь мир, а призывы отстранить израильские сборные и клубы звучат по сей день. Однако позиция президента ФИФА Джанни Инфантино "великолепна":
«

"ФИФА стремится использовать силу футбола, чтобы объединять людей в разобщенном мире. Наши мысли — с теми, кто страдает в многочисленных конфликтах, происходящих сегодня по всему миру. И самое важное послание, которое футбол может передать сейчас, — это послание мира и единства. ФИФА не может решить геополитические проблемы, но она может и должна продвигать футбол по всему миру, опираясь на его объединяющие, образовательные, культурные и гуманитарные ценности".

Так будет и со Штатами. Но ни в коем случае не проводите параллелей с Россией и не задавайтесь вопросом, почему это другое!
Узбекистан сыграет против Роналду! Итоги жеребьевки ЧМ-2026
5 декабря 2025, 23:36

Вспомним 24 февраля. И удивимся

После начала СВО российский спорт столкнулся с беспрецедентным баном. Только вдумайтесь, сколько всего произошло за один (!) день:
  • Международный олимпийский комитет (МОК) обратился с призывом к федерациям по всем видам спорта отменить или перенести все соревнования, которые должны были состояться в России и Белоруссии;
  • Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж;
  • Международная автомобильная федерация (FIA) отменила российский Гран-при "Формулы-1", который готовился принять Сочи;
  • Международная федерация лыжного спорта (FIS) перенесла или отменила все этапы Кубка мира, запланированные в нашей стране.
И это лишь часть реакций на разгоравшийся конфликт. А теперь перенесемся в 3 января 2026-го. И увидим, что по состоянию на три часа дня никто из спортивных федераций не выступил с осуждением действий США. А все почему? Боязнь лишиться спонсоров, большинство из которых — американские. Боязнь санкций (надежный рычаг для давления). И, конечно, боязнь выбиться из единой повестки, которая, как мы видим, на данный момент по событиям в Венесуэле не сформирована.
* * *

Добавим еще немного сюра. В декабре во время торжественной церемонии жеребьевки ЧМ-2026 Инфантино объявил Дональда Трампа первым обладателем премии мира ФИФА, вручив ему золотую медаль и кубок с именем президента США. Суть премии такова: она ежегодно вручается "от имени миллиардов любителей футбола людям, которые демонстрируют непоколебимую приверженность делу мира и единства благодаря своему лидерству и действиям". Трамп станцевал под одну из своих любимых песен и выдал миротворческую речь:
«

"Это действительно одна из величайших наград в моей жизни. Мы спасли миллионы жизней. Например, в Конго, где были убиты десять миллионов человек и могли быть убиты еще десять миллионов, и то, что мы смогли с этим разобраться... Индия, Пакистан – мы смогли завершить многие войны. В каких-то случаях – даже до их начала, прямо перед началом. <…> Я хочу поблагодарить всех. Мир стал более безопасным местом. У США год назад дела шли не очень хорошо, а теперь, я бы сказал, мы в лучшей форме, чем кто-либо еще в мире. И собираемся продолжать в том же духе", — сказал политик во время церемонии в Центре Кеннеди в Вашингтоне.

Прошел месяц — многое изменилось. Но только не двойные стандарты ФИФА и спортивных чиновников.
Трамп назвал операцию по захвату Мадуро блестящей
Вчера, 13:01
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
 
Футбол, Международная федерация футбола (ФИФА), Венесуэла, Дональд Трамп, Чемпионат мира по футболу 2026
 
