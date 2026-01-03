Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, до каких пор США будут управлять Венесуэлой
19:56 03.01.2026 (обновлено: 21:21 03.01.2026)
Трамп рассказал, до каких пор США будут управлять Венесуэлой
Трамп рассказал, до каких пор США будут управлять Венесуэлой - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп рассказал, до каких пор США будут управлять Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный... РИА Новости, 03.01.2026
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Трамп рассказал, до каких пор США будут управлять Венесуэлой

Трамп: США будут управлять Венесуэлой до перехода власти

© REUTERS / Jonathan ErnstДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти.
"Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переходный период", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
Он заявил, что Вашингтон уже формирует команду, которая временно возьмет на себя управление Венесуэлой.
Трамп добавил, что силы США сейчас в Венесуэле и продолжат там находиться.
По мнению хозяина Белого дома, у лидера проигравшей на выборах президента Венесуэлы оппозиции Марии Корины Мачадо нет поддержки в стране.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп опубликовал первую фотографию Мадуро после похищения
Вчера, 19:37
 
