Трамп рассказал, до каких пор США будут управлять Венесуэлой

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти.

"Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переходный период", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Он заявил, что Вашингтон уже формирует команду, которая временно возьмет на себя управление Венесуэлой.

Трамп добавил, что силы США сейчас в Венесуэле и продолжат там находиться.

По мнению хозяина Белого дома, у лидера проигравшей на выборах президента Венесуэлы оппозиции Марии Корины Мачадо нет поддержки в стране.