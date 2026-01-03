Сторонники Трампа собрал почти $300 миллионов перед промежуточными выборами

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Политический комитет MAGA Inc., который поддерживал кампанию Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году, собрал почти 300 миллионов долларов в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, следует из отчёта организации, поданного в федеральную избирательную комиссию страны.

В документе указывается, что в период с 1 июля по 22 декабря комитет получил более 102 миллионов долларов от спонсоров. Общий же запас средств MAGA Inc. составляет около 294 миллионов долларов.