Сторонники Трампа собрал почти $300 миллионов перед промежуточными выборами
Сторонники Трампа собрал почти $300 миллионов перед промежуточными выборами - РИА Новости, 03.01.2026
Сторонники Трампа собрал почти $300 миллионов перед промежуточными выборами
Политический комитет MAGA Inc., который поддерживал кампанию Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году, собрал почти 300 миллионов долларов в... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T01:24:00+03:00
2026-01-03T01:24:00+03:00
2026-01-03T11:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
2026
Сторонники Трампа собрал почти $300 миллионов перед промежуточными выборами
Сторонники Трампа собрали почти $300 миллионов перед выборами в Конгресс
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Политический комитет MAGA Inc., который поддерживал кампанию Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году, собрал почти 300 миллионов долларов в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, следует из отчёта организации, поданного в федеральную избирательную комиссию страны.
В документе указывается, что в период с 1 июля по 22 декабря комитет получил более 102 миллионов долларов от спонсоров. Общий же запас средств MAGA Inc. составляет около 294 миллионов долларов.
В настоящее время Республиканская партия располагает минимальным большинством в палате представителей - 219 мест против 214 у демократов. Промежуточные выборы в США
пройдут в 2026 году.