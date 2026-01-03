https://ria.ru/20260103/tennis-2066249740.html
Американцы обыграли аргентинцев в матче группового этапа United Cup
Американцы обыграли аргентинцев в матче группового этапа United Cup
Американцы обыграли аргентинцев в матче группового этапа United Cup
Сборная США по теннису обыграла команду Аргентины в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии.
теннис
united cup
Теннисисты сборной США обыграли аргентинцев в матче группового этапа United Cup