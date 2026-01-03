Рейтинг@Mail.ru
Американцы обыграли аргентинцев в матче группового этапа United Cup - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
19:52 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/tennis-2066249740.html
Американцы обыграли аргентинцев в матче группового этапа United Cup
Американцы обыграли аргентинцев в матче группового этапа United Cup - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Американцы обыграли аргентинцев в матче группового этапа United Cup
Сборная США по теннису обыграла команду Аргентины в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T19:52:00+03:00
2026-01-03T19:52:00+03:00
теннис
united cup
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/13/1890952721_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_64f1e1a83ddd35b4a26df18293724413.jpg
https://ria.ru/20260102/tennis-2066064008.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/13/1890952721_111:0:1532:1066_1920x0_80_0_0_cfd8ad5d029dbaf8d357d443ed0223a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
united cup
Теннис, United Cup
Американцы обыграли аргентинцев в матче группового этапа United Cup

Теннисисты сборной США обыграли аргентинцев в матче группового этапа United Cup

© CincyTennisАмериканская теннисистка Кори Гауфф
Американская теннисистка Кори Гауфф - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© CincyTennis
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сборная США по теннису обыграла команду Аргентины в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии.
Встреча группы A в Перте завершилась со счетом 2-1 в пользу американцев. В женском одиночном разряде американка Кори Гауфф (3-я ракетка мира) обыграла аргентинку Солану Сьерру (66) со счетом 6:1, 6:1. В мужской встрече американец Тейлор Фриц (6) уступил аргентинцу Себастьяну Баэсу (45) - 6:4, 5:7, 4:6. В парной встрече Гауфф и Кристиан Харрисон обыграли Марию Лурдес Карле и Гвидо Андреоцци со счетом 6:4, 6:1.
В группу A также входит сборная Испании.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Сайт Australian Open указал гражданство россиян в заявочных листах пар
2 января, 14:43
 
ТеннисUnited Cup
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Вашингтон
    Чикаго
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Тампа-Бэй
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Монреаль
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Эдмонтон
    Филадельфия
    2
    5
  • Хоккей
    Перерыв
    Лос-Анджелес
    Миннесота
    1
    1
  • Хоккей
    04.01 06:00
    Ванкувер
    Бостон
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Юта
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Баффало
    5
    1
  • Хоккей
    04.01 22:00
    Даллас
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала