Три класса школы и спор с Хрущевым: неизвестная история Стаханова
08:00 03.01.2026
Три класса школы и спор с Хрущевым: неизвестная история Стаханова
Три класса школы и спор с Хрущевым: неизвестная история Стаханова - РИА Новости, 03.01.2026
Три класса школы и спор с Хрущевым: неизвестная история Стаханова
В декабре 1935-го фотография Алексея Стаханова украсила обложку американского журнала "Таймс". А в феврале 1936-го издание опубликовало материал о шахтере под...
Три класса школы и спор с Хрущевым: неизвестная история Стаханова

© РИА Новости / Дубинский | Перейти в медиабанкАлексей Стаханов
Алексей Стаханов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Дубинский
Перейти в медиабанк
Алексей Стаханов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. В декабре 1935-го фотография Алексея Стаханова украсила обложку американского журнала "Таймс". А в феврале 1936-го издание опубликовало материал о шахтере под названием "Десять стахановских дней". Чем же обычный советский труженик так удивил мир — в материале РИА Новости.

Спор с Хрущевым

В 1957-м Алексея Стаханова, уже построившего карьеру, отправили в Донбасс на невысокую должность в угольном тресте.
Дело оказалось в том, что у героя сталинской эпохи не сложились отношения с Никитой Хрущевым. Стаханов был далек от политических интриг, поэтому отказался участвовать в кампании по развенчанию культа личности.
© РИА Новости / В. Савостьянов | Перейти в медиабанкПервый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / В. Савостьянов
Перейти в медиабанк
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев
А поводом, как отмечали позже мемуаристы, стал один из споров с генсеком. Оба, кстати, отличались вспыльчивым характером.
Во время перепалки Хрущев было начал: "Я, как шахтер…", на что услышал резкое: "Да какой из тебя шахтер?!". В итоге передовика производства по-тихому сослали в Донецкую область, в шахтерский городок Торез.

Пришел на шахту в лаптях

Будущий Герой Социалистического Труда родился 3 января 1906-го в деревне Луговая Ливенского уезда Орловской губернии в бедной крестьянской семье.
С юных лет ему приходилось браться за любую работу: пахать землю, сторожить сады, пасти скот. Поэтому доучиться Стаханову не удалось — освоил всего три класса школы.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОтбойщик шахты "Центральная — Ирмино" в Донбассе, основоположник Стахановского движения Алексей Стаханов
Отбойщик шахты Центральная — Ирмино в Донбассе, основоположник Стахановского движения Алексей Стаханов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Отбойщик шахты "Центральная — Ирмино" в Донбассе, основоположник Стахановского движения Алексей Стаханов
Прослышав, что шахтеры хорошо зарабатывают, он отправился в Донбасс. Правда, когда приехал, столкнулся с проблемой: прием приостановили. Благо земляки помогли устроиться тормозным на шахту "Центральная — Ирмино".
Стаханов планировал всего лишь скопить деньги на коня и вернуться в деревню. Но знакомство с профессией изменило его мировоззрение.

Фантастический рекорд с улыбкой на лице

К лету 1935 года Стаханов стал опытным и хорошо знающим свое дело шахтером. Тогда многих волновал вопрос, как увеличить производительность труда, притом что норма выработки угля на одного — 7,5 тонны за смену.
Стаханов предложил разделить труд — пока один рубит уголь, крепильщики укрепляют свод шахты, а коногоны вывозят уголь. Он считал, что при такой схеме можно за смену выдавать 70-80 тонн угля.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМетод работы Стаханова
Метод работы Стаханова - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Метод работы Стаханова
Предложение заинтересовало парторга Константина Петрова. В ночь с 30 на 31 августа в шахту спустились Стаханов, Петров, крепильщики Тихон Борисенко и Гаврила Щеголев, а также редактор шахтной многотиражки.
Алексей Григорьевич приступил к работе и отложил молоток в сторону только спустя пять часов 45 минут — именно столько длилась смена на шахте. Когда подсчитали срубленный уголь, оказалось 102 тонны — в 14 раз больше нормы.
"Верьте не верьте, а в забое улыбка у Алексея с лица не сходила. Никогда мне этого не забыть. Одной рукой за стойку Леша держится, в другой — молоток, куски угля только и отскакивают", — вспоминал позже Петров.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАлексей Стаханов
Алексей Стаханов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Алексей Стаханов

Рассматривали на высокую должность

В 1937-м прославившийся на весь СССР Алексей Стаханов стал депутатом Верховного Совета. Сталин открыто симпатизировал шахтеру и даже несколько раз при встрече прозрачно намекал, что в перспективе видит его в качестве наркома угольной промышленности.
Однако для самого Стаханова этот взлет оказался тяжелым испытанием — недостаток образования не позволял стать руководителем государственного масштаба. Тем не менее, окончив Промакадемию, он поработал руководителем на шахтах в Казахстане. После его перевели в Москву, в Министерство угольной промышленности.

Долго ждал

После случая с Хрущевым о Стаханове вспомнили только при Брежневе. В 1970-м ему присвоили звание Героя Социалистического Труда — через 35 лет после его рекорда.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкШахтер Алексей Стаханов в Кремле
Шахтер А. Стаханов в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Шахтер Алексей Стаханов в Кремле
Спустя четыре года он вышел на пенсию. А в 1977-м умер.
Его память увековечили практически сразу — уже через три месяца переименовали луганскую Кадиевку в Стаханов. Подвиг шахтера не забылся, а его фамилия стала нарицательной.
 
 
 
