Три класса школы и спор с Хрущевым: неизвестная история Стаханова

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. В декабре 1935-го фотография Алексея Стаханова украсила обложку американского журнала "Таймс". А в феврале 1936-го издание опубликовало материал о шахтере под названием "Десять стахановских дней". Чем же обычный советский труженик так удивил мир — в материале РИА Новости.

Спор с Хрущевым

В 1957-м Алексея Стаханова, уже построившего карьеру, отправили в Донбасс на невысокую должность в угольном тресте.

Дело оказалось в том, что у героя сталинской эпохи не сложились отношения с Никитой Хрущевым. Стаханов был далек от политических интриг, поэтому отказался участвовать в кампании по развенчанию культа личности.

А поводом, как отмечали позже мемуаристы, стал один из споров с генсеком. Оба, кстати, отличались вспыльчивым характером.

Во время перепалки Хрущев было начал: "Я, как шахтер…", на что услышал резкое: "Да какой из тебя шахтер?!". В итоге передовика производства по-тихому сослали в Донецкую область, в шахтерский городок Торез.

Пришел на шахту в лаптях

Будущий Герой Социалистического Труда родился 3 января 1906-го в деревне Луговая Ливенского уезда Орловской губернии в бедной крестьянской семье.

С юных лет ему приходилось браться за любую работу: пахать землю, сторожить сады, пасти скот. Поэтому доучиться Стаханову не удалось — освоил всего три класса школы.

Прослышав, что шахтеры хорошо зарабатывают, он отправился в Донбасс. Правда, когда приехал, столкнулся с проблемой: прием приостановили. Благо земляки помогли устроиться тормозным на шахту "Центральная — Ирмино".

Стаханов планировал всего лишь скопить деньги на коня и вернуться в деревню. Но знакомство с профессией изменило его мировоззрение.

Фантастический рекорд с улыбкой на лице

К лету 1935 года Стаханов стал опытным и хорошо знающим свое дело шахтером. Тогда многих волновал вопрос, как увеличить производительность труда, притом что норма выработки угля на одного — 7,5 тонны за смену.

Стаханов предложил разделить труд — пока один рубит уголь, крепильщики укрепляют свод шахты, а коногоны вывозят уголь. Он считал, что при такой схеме можно за смену выдавать 70-80 тонн угля.

Предложение заинтересовало парторга Константина Петрова. В ночь с 30 на 31 августа в шахту спустились Стаханов, Петров, крепильщики Тихон Борисенко и Гаврила Щеголев, а также редактор шахтной многотиражки.

Алексей Григорьевич приступил к работе и отложил молоток в сторону только спустя пять часов 45 минут — именно столько длилась смена на шахте. Когда подсчитали срубленный уголь, оказалось 102 тонны — в 14 раз больше нормы.

"Верьте не верьте, а в забое улыбка у Алексея с лица не сходила. Никогда мне этого не забыть. Одной рукой за стойку Леша держится, в другой — молоток, куски угля только и отскакивают", — вспоминал позже Петров.

Рассматривали на высокую должность

В 1937-м прославившийся на весь СССР Алексей Стаханов стал депутатом Верховного Совета. Сталин открыто симпатизировал шахтеру и даже несколько раз при встрече прозрачно намекал, что в перспективе видит его в качестве наркома угольной промышленности.

Однако для самого Стаханова этот взлет оказался тяжелым испытанием — недостаток образования не позволял стать руководителем государственного масштаба. Тем не менее, окончив Промакадемию, он поработал руководителем на шахтах в Казахстане. После его перевели в Москву, в Министерство угольной промышленности.

Долго ждал

После случая с Хрущевым о Стаханове вспомнили только при Брежневе. В 1970-м ему присвоили звание Героя Социалистического Труда — через 35 лет после его рекорда.

Спустя четыре года он вышел на пенсию. А в 1977-м умер.