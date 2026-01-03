Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Кубе будет вынесена на обсуждение, заявил Трамп - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 03.01.2026 (обновлено: 20:51 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/ssha-2066260639.html
Ситуация на Кубе будет вынесена на обсуждение, заявил Трамп
Ситуация на Кубе будет вынесена на обсуждение, заявил Трамп - РИА Новости, 03.01.2026
Ситуация на Кубе будет вынесена на обсуждение, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро сообщил, что американские власти обсудят ситуацию на Кубе. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:40:00+03:00
2026-01-03T20:51:00+03:00
удары сша по венесуэле
куба
в мире
дональд трамп
венесуэла
николас мадуро
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066259696_0:251:3082:1985_1920x0_80_0_0_0c2420b77513f5c8a328eee13d97e528.jpg
https://ria.ru/20260103/tramp-2066262795.html
куба
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066259696_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_0887640f6c757e54d46e5f09cc586f52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
удары сша по венесуэле, куба, в мире, дональд трамп, венесуэла, николас мадуро, сша
Удары США по Венесуэле, Куба, В мире, Дональд Трамп, Венесуэла, Николас Мадуро, США
Ситуация на Кубе будет вынесена на обсуждение, заявил Трамп

Трамп: ситуация на Кубе будет вынесена на обсуждение

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро сообщил, что американские власти обсудят ситуацию на Кубе.
"Куба - интересный случай. Куба не очень хорошо сейчас себя чувствует. Система не очень хорошо работает. Люди там страдают. Думаю, мы в конце концов поговорим о Кубе, потому что Куба терпит неудачу как страна", - сказал Трамп журналистам во Флориде.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп заявил, что во время недавнего звонка не говорил с Путиным о Мадуро
Вчера, 20:49
 
Удары США по ВенесуэлеКубаВ миреДональд ТрампВенесуэлаНиколас МадуроСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала