Венесуэла применила наступательные вооружения, заявил Трамп - РИА Новости, 03.01.2026
20:07 03.01.2026
Венесуэла применила наступательные вооружения, заявил Трамп
Венесуэла применила наступательные вооружения, заявил Трамп
Венесуэла наращивала наступательные вооружения и применила их в ходе атаки США, заявил президент США Дональд Трамп, не приведя подробностей. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:07:00+03:00
2026-01-03T20:07:00+03:00
Венесуэла применила наступательные вооружения, заявил Трамп

Трамп: Венесуэла применила наступательные вооружения в ходе атаки США

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Венесуэла наращивала наступательные вооружения и применила их в ходе атаки США, заявил президент США Дональд Трамп, не приведя подробностей.
"Более того, при свергнутом диктаторе Мадуро Венесуэла все чаще предоставляла убежище иностранным противникам в нашем регионе и наращивала наступательные вооружения, которые могли угрожать нашей жизни, и они применили это оружие прошлой ночью. Они применили это оружие прошлой ночью, возможно, в сговоре с картелями, действующими вдоль нашей границы", - сказал Трамп в ходе пресс конференции.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В шаге от "второго Вьетнама". Трампа поставили перед роковым выбором
15 ноября 2025, 08:00
 
