Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 3 января: российская армия освободила Бондарное в ДНР - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/spetsoperatsiya-2066230733.html
Спецоперация, 3 января: российская армия освободила Бондарное в ДНР
Спецоперация, 3 января: российская армия освободила Бондарное в ДНР - РИА Новости, 03.01.2026
Спецоперация, 3 января: российская армия освободила Бондарное в ДНР
Группировка войск "Южная" освободила населенный пункт Бондарное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:41:00+03:00
2026-01-03T17:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсонская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
владимир сальдо
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642796_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_d0158fc574dcb7a8cc057129c190bbd9.jpg
https://ria.ru/20260103/ukraina-2066223721.html
https://ria.ru/20260103/ssha-2066214336.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боец о поражении украинского тяжелого БПЛА с помощью веревки
Боец ВС РФ поразил украинский тяжёлый беспилотник с помощью верёвки, при этом собственный дрон удалось сохранить, рассказал РИА Новости оператор с позывным "Крепыш" из 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр".
2026-01-03T17:41
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642796_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_899c7bbae2334293ea184d7e5eb44ac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, херсонская область , владимир зеленский, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, владимир сальдо, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Владимир Сальдо, Россия, Украина

Спецоперация, 3 января: российская армия освободила Бондарное в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета САУ Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Группировка войск "Южная" освободила населенный пункт Бондарное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
За сутки потери ВСУ составили порядка 1 300 военнослужащих, ПВО РФ сбила 15 управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS и 124 БПЛА ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 107 003 беспилотных летательных аппарата, 642 зенитных ракетных комплекса, 26 871 танк и другие боевые бронированные машины, 1 636 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 360 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 714 единиц специальной военной автомобильной техники.

Новости с линии боевого соприкосновения

Иностранные наемники в рядах ВСУ располагались и жили в церковно-приходской школе в поселке Ставки Краснолиманского района в ДНР, рассказала РИА Новости беженка.
Харьковская тюрьма опустела из-за решения киевского режима начать набор заключенных в ряды ВСУ, рассказал РИА Новости бывший украинский заключенный, сдавший в плен ВС РФ, Роман Дубовик.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
На Западе раскрыли, что случится с Украиной после атаки США на Венесуэлу
Вчера, 17:07
Медик-штурмовик спецназа "Ахмат" с позывным "Сирота" за несколько дней помог более чем сотне раненых в курском приграничье, спал по 30-40 минут, рассказали РИА Новости в Народном фронте.
Части 106 бригады территориальной обороны ВСУ, переброшенные в Сумскую область, потеряли больше половины личного состава в боях за Гуляйполе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Подлость ВСУ

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 60 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Боевики ВСУ в ходе боя на красноармейском направлении в ДНР нанесли удары по собственным подразделениям, рассказал РИА Новости старший расчета подразделения беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным "Енот".
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Сделать то же с Зеленским": на Западе высказались о России после шага США
Вчера, 16:21
ВСУ заранее готовили атаку на кафе в Херсонской области и выжидали момент, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Не попал

Глава израильского мемориального комплекса истории холокоста "Яд Вашем" Дани Даян запретил Владимиру Зеленскому выступать с речью в комплексе.
«
"Я услышал от посла, что Зеленский хотел приехать в "Яд Вашем". Он хотел выступить перед 300 людьми, и это должно было транслироваться по всему миру. Я отказал не потому, что у меня не было сочувствия к Украине. Но, конечно, я сразу понял, куда он метил. Не каждое военное преступление является геноцидом, и не каждый геноцид является холокостом", - заявил Даян в интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).
Кроме того, он отметил, что на Украине были не только жертвы холокоста, "среди украинцев, в том числе, были соучастники преступления, а в некоторых случаях и главные преступники".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковВладимир СальдоРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала