МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Группировка войск "Южная" освободила населенный пункт Бондарное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 107 003 беспилотных летательных аппарата, 642 зенитных ракетных комплекса, 26 871 танк и другие боевые бронированные машины, 1 636 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 360 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 714 единиц специальной военной автомобильной техники.
Новости с линии боевого соприкосновения
Иностранные наемники в рядах ВСУ располагались и жили в церковно-приходской школе в поселке Ставки Краснолиманского района в ДНР, рассказала РИА Новости беженка.
Харьковская тюрьма опустела из-за решения киевского режима начать набор заключенных в ряды ВСУ, рассказал РИА Новости бывший украинский заключенный, сдавший в плен ВС РФ, Роман Дубовик.
Медик-штурмовик спецназа "Ахмат" с позывным "Сирота" за несколько дней помог более чем сотне раненых в курском приграничье, спал по 30-40 минут, рассказали РИА Новости в Народном фронте.
Части 106 бригады территориальной обороны ВСУ, переброшенные в Сумскую область, потеряли больше половины личного состава в боях за Гуляйполе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Подлость ВСУ
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 60 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Боевики ВСУ в ходе боя на красноармейском направлении в ДНР нанесли удары по собственным подразделениям, рассказал РИА Новости старший расчета подразделения беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным "Енот".
ВСУ заранее готовили атаку на кафе в Херсонской области и выжидали момент, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Не попал
Глава израильского мемориального комплекса истории холокоста "Яд Вашем" Дани Даян запретил Владимиру Зеленскому выступать с речью в комплексе.
«
"Я услышал от посла, что Зеленский хотел приехать в "Яд Вашем". Он хотел выступить перед 300 людьми, и это должно было транслироваться по всему миру. Я отказал не потому, что у меня не было сочувствия к Украине. Но, конечно, я сразу понял, куда он метил. Не каждое военное преступление является геноцидом, и не каждый геноцид является холокостом", - заявил Даян в интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).
Кроме того, он отметил, что на Украине были не только жертвы холокоста, "среди украинцев, в том числе, были соучастники преступления, а в некоторых случаях и главные преступники".
