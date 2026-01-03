МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Группировка войск "Южная" освободила населенный пункт Бондарное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки потери ВСУ составили порядка 1 300 военнослужащих, ПВО РФ сбила 15 управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS и 124 БПЛА ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 107 003 беспилотных летательных аппарата, 642 зенитных ракетных комплекса, 26 871 танк и другие боевые бронированные машины, 1 636 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 360 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 714 единиц специальной военной автомобильной техники.

Новости с линии боевого соприкосновения

Иностранные наемники в рядах ВСУ располагались и жили в церковно-приходской школе в поселке Ставки Краснолиманского района в ДНР , рассказала РИА Новости беженка.

Харьковская тюрьма опустела из-за решения киевского режима начать набор заключенных в ряды ВСУ, рассказал РИА Новости бывший украинский заключенный, сдавший в плен ВС РФ, Роман Дубовик.

Медик-штурмовик спецназа "Ахмат" с позывным "Сирота" за несколько дней помог более чем сотне раненых в курском приграничье, спал по 30-40 минут, рассказали РИА Новости в Народном фронте.

Части 106 бригады территориальной обороны ВСУ, переброшенные в Сумскую область , потеряли больше половины личного состава в боях за Гуляйполе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Подлость ВСУ

Боевики ВСУ в ходе боя на красноармейском направлении в ДНР нанесли удары по собственным подразделениям, рассказал РИА Новости старший расчета подразделения беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным "Енот".

Не попал

Глава израильского мемориального комплекса истории холокоста "Яд Вашем" Дани Даян запретил Владимиру Зеленскому выступать с речью в комплексе.

« "Я услышал от посла, что Зеленский хотел приехать в "Яд Вашем". Он хотел выступить перед 300 людьми, и это должно было транслироваться по всему миру. Я отказал не потому, что у меня не было сочувствия к Украине . Но, конечно, я сразу понял, куда он метил. Не каждое военное преступление является геноцидом, и не каждый геноцид является холокостом", - заявил Даян в интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).