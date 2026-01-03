Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили семь боевиков при захвате опорного пункта ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:21 03.01.2026 (обновлено: 05:42 03.01.2026)
ВС России уничтожили семь боевиков при захвате опорного пункта ВСУ
ВС России уничтожили семь боевиков при захвате опорного пункта ВСУ - РИА Новости, 03.01.2026
ВС России уничтожили семь боевиков при захвате опорного пункта ВСУ
Штурмовая группа российских Вооруженных сил под командованием ефрейтора Вячеслава Чижова захватила опорный пункт ВСУ и уничтожила семь боевиков, сообщили в... РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
ВС России уничтожили семь боевиков при захвате опорного пункта ВСУ

МОСКВА, 3 янв 1 РИА Новости. Штурмовая группа российских Вооруженных сил под командованием ефрейтора Вячеслава Чижова захватила опорный пункт ВСУ и уничтожила семь боевиков, сообщили в Минобороны России.
Штурмовая группа под командованием Чижова в условиях постоянного артиллерийского обстрела противником проявила военную смекалку, преодолела вражеские минные заграждения и скрытно приблизилась к опорному пункту противника с фланга.
"Ворвавшись на позицию врага, огнем из стрелкового оружия ефрейтор Чижов лично уничтожил двух боевиков ВСУ. Всего штурмовой группой было уничтожено семь боевиков ВСУ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря мужеству и профессионализму ефрейтора, а также слаженной работе штурмовой группы, опорный пункт противника был захвачен, что позволило в дальнейшем освободить один из населенных пунктов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Российский боец сбил несколько дронов и вытащил раненого товарища
