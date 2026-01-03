https://ria.ru/20260103/spetsoperatsiya-2066122949.html
ВС России уничтожили семь боевиков при захвате опорного пункта ВСУ
ВС России уничтожили семь боевиков при захвате опорного пункта ВСУ - РИА Новости, 03.01.2026
ВС России уничтожили семь боевиков при захвате опорного пункта ВСУ
Штурмовая группа российских Вооруженных сил под командованием ефрейтора Вячеслава Чижова захватила опорный пункт ВСУ и уничтожила семь боевиков, сообщили в... РИА Новости, 03.01.2026
ВС России уничтожили семь боевиков при захвате опорного пункта ВСУ
Штурмовая группа ВС РФ уничтожила семьь боевиков при захвате опорного пункта ВСУ
МОСКВА, 3 янв 1 РИА Новости. Штурмовая группа российских Вооруженных сил под командованием ефрейтора Вячеслава Чижова захватила опорный пункт ВСУ и уничтожила семь боевиков, сообщили в Минобороны России.
Штурмовая группа под командованием Чижова в условиях постоянного артиллерийского обстрела противником проявила военную смекалку, преодолела вражеские минные заграждения и скрытно приблизилась к опорному пункту противника с фланга.
"Ворвавшись на позицию врага, огнем из стрелкового оружия ефрейтор Чижов лично уничтожил двух боевиков ВСУ
. Всего штурмовой группой было уничтожено семь боевиков ВСУ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря мужеству и профессионализму ефрейтора, а также слаженной работе штурмовой группы, опорный пункт противника был захвачен, что позволило в дальнейшем освободить один из населенных пунктов.