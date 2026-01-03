https://ria.ru/20260103/sotrudniki-2066168474.html
В главном аэропорту Венесуэлы идет эвакуация
Сотрудников международного аэропорта имени Симона Боливара, обслуживающего столицу Венесуэлы, отправляют по домам, рассказал РИА Новости один из членов... РИА Новости, 03.01.2026
