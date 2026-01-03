Рейтинг@Mail.ru
В главном аэропорту Венесуэлы идет эвакуация - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 03.01.2026 (обновлено: 12:07 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/sotrudniki-2066168474.html
В главном аэропорту Венесуэлы идет эвакуация
В главном аэропорту Венесуэлы идет эвакуация - РИА Новости, 03.01.2026
В главном аэропорту Венесуэлы идет эвакуация
Сотрудников международного аэропорта имени Симона Боливара, обслуживающего столицу Венесуэлы, отправляют по домам, рассказал РИА Новости один из членов... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T11:54:00+03:00
2026-01-03T12:07:00+03:00
венесуэла
удары сша по венесуэле
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066162279_0:348:3022:2048_1920x0_80_0_0_401631a5e99a9515b1ba1551b365843b.jpg
https://ria.ru/20260103/mavzolej-2066170999.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066162279_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_508047c514da3fdd37914ff7f369986c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, удары сша по венесуэле, сша, в мире
Венесуэла, Удары США по Венесуэле, США, В мире
В главном аэропорту Венесуэлы идет эвакуация

Сотрудников главного аэропорта Венесуэлы эвакуируют

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaДым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Дым над военной базой в Каракасе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Сотрудников международного аэропорта имени Симона Боливара, обслуживающего столицу Венесуэлы, отправляют по домам, рассказал РИА Новости один из членов коллектива.
"Нас отправляют по домам на всякий случай", - сказал собеседник агентства.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Последствия удара по мавзолею в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
СМИ: мавзолей экс-президента Венесуэлы попал под бомбардировку
12:04
 
ВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала