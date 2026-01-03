https://ria.ru/20260103/sobyanin-2066250451.html
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 03.01.2026
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву
Уничтожен ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.01.2026
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву
Собянин заявил, что уничтожен еще один летевший на Москву украинский беспилотник