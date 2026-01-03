Шмыгаль оценил объемы западной помощи Украине в 2025 году

https://ria.ru/20260103/shmygal-2066145955.html
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Прошедший год стал рекордным для Украины в получении западной помощи, Киев получил более 45 миллиардов долларов на покупку вооружения, заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
"Две тысячи двадцать пятый год стал рекордным для... поддержки Украины
. Государство получило более 45 миллиардов долларов помощи, и это - самый высокий показатель с начала полномасштабной войны и почти на 30% больше, чем в прошлом году", - сообщил Шмыгаль
в своем Telegram-канале.
По данным Шмыгаля, ключевыми направлениями поддержки в 2025 году стали: вооружение и боеприпасы, развитие ПВО и ПРО, инвестиции в совместное производство и закупки для украинского ОПК, обучение, ремонт, техническая поддержка и логистика.
Свыше 6 миллиардов долларов было направлено на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса, в частности в рамках "датской модели", которая подразумевает финансирование украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) другими странами.
Шмыгаль отдельно отметил, что почти 3 миллиарда долларов Украина получила за счет прибылей от замороженных российских активов в ЕС
и Великобритании
. Эти средства направлены на закупку вооружения и развитие оборонной отрасли Украины.
Ранее Владимир Зеленский
заявил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову
стать новым министром обороны. Зеленский добавил, что нынешний министр обороны Украины Денис Шмыгаль "останется в команде".
Ранее представители России
неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.