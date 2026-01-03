Рейтинг@Mail.ru
Шмыгаль оценил объемы западной помощи Украине в 2025 году - РИА Новости, 03.01.2026
09:44 03.01.2026
Шмыгаль оценил объемы западной помощи Украине в 2025 году
Шмыгаль оценил объемы западной помощи Украине в 2025 году
Шмыгаль оценил объемы западной помощи Украине в 2025 году
Прошедший год стал рекордным для Украины в получении западной помощи, Киев получил более 45 миллиардов долларов на покупку вооружения, заявил министр обороны... РИА Новости, 03.01.2026
Шмыгаль оценил объемы западной помощи Украине в 2025 году

Шмыгаль: 2025 год стал рекордным для Украины в получении западной помощи

© AP Photo / Efrem LukatskyДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Прошедший год стал рекордным для Украины в получении западной помощи, Киев получил более 45 миллиардов долларов на покупку вооружения, заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
"Две тысячи двадцать пятый год стал рекордным для... поддержки Украины. Государство получило более 45 миллиардов долларов помощи, и это - самый высокий показатель с начала полномасштабной войны и почти на 30% больше, чем в прошлом году", - сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Страшное дело": в Киеве предупредили Бабиша о замысле Зеленского
06:39
По данным Шмыгаля, ключевыми направлениями поддержки в 2025 году стали: вооружение и боеприпасы, развитие ПВО и ПРО, инвестиции в совместное производство и закупки для украинского ОПК, обучение, ремонт, техническая поддержка и логистика.
Свыше 6 миллиардов долларов было направлено на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса, в частности в рамках "датской модели", которая подразумевает финансирование украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) другими странами.
Шмыгаль отдельно отметил, что почти 3 миллиарда долларов Украина получила за счет прибылей от замороженных российских активов в ЕС и Великобритании. Эти средства направлены на закупку вооружения и развитие оборонной отрасли Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать новым министром обороны. Зеленский добавил, что нынешний министр обороны Украины Денис Шмыгаль "останется в команде".
Ранее представители России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Чешской Республики и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Глава МИД Чехии осудил слова посла Украины о заявлении спикера парламента
01:52
 
В миреУкраинаРоссияКиевДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровЕвросоюзНАТО
 
 
