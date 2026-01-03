"Драконы" — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 3 января

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. "Драконы" и "Металлург" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 3 января и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
03 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
16:37 • Спенсер Фу
(Troy Josephs, Ник Меркли)
07:57 • Спенсер Фу
(Уилл Райли, Troy Josephs)
18:24 • Остин Вагнер
(Владислав Валенцов, Borna Rendulic)
19:55 • Макар Хабаров
(Валерий Орехов, Руслан Исхаков)
07:29 • Александр Петунин
(Никита Михайлис, Робин Пресс)
11:38 • Роман Канцеров
(Дмитрий Силантьев, Артем Минулин)
13:55 • Данила Паливко
(Владимир Ткачев, Роман Канцеров)
14:45 • Сергей Толчинский
(Артем Минулин)
18:51 • Дмитрий Силантьев
11:28 • Никита Коротков
(Александр Петунин, Andrei Kozlov)