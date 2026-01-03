Рейтинг@Mail.ru
"Северсталь" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 3 января - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:00 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/severstal-lada-smotret-onlayn-2065770671.html
"Северсталь" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 3 января
"Северсталь" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 3 января - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
"Северсталь" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 3 января
"Северсталь" и "Лада" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T16:00:00+03:00
2026-01-03T16:00:00+03:00
хоккей
северсталь
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978555691_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c37cd7db6b46fec59a3258a4acab757.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978555691_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_1db5ebedb343a3dd1f63ec89d03d9768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
северсталь, лада, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Северсталь, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Северсталь" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 3 января

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХоккеисты "Северстали"
Хоккеисты Северстали - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. "Северсталь" и "Лада" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 3 января и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Северсталь
4 : 2
Лада
08:57 • Давид Думбадзе
(Иван Подшивалов, Данил Веряев)
16:25 • Руслан Абросимов
(Илья Иванцов, Адам Лишка)
08:28 •
08:31 • Руслан Абросимов
(Никита Камалов, Thomas Gregoire)
15:00 • Riley Sawchuk
(Артур Тянулин, Алекс Коттон)
12:48 • Томаш Юрчо
(Андрей Алтыбармакян, Maxim Belousov)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСеверстальЛадаКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Вашингтон
    Чикаго
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Тампа-Бэй
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Монреаль
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Эдмонтон
    Филадельфия
    2
    5
  • Хоккей
    Перерыв
    Лос-Анджелес
    Миннесота
    1
    1
  • Хоккей
    04.01 06:00
    Ванкувер
    Бостон
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Юта
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Баффало
    5
    1
  • Хоккей
    04.01 22:00
    Даллас
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала