Врач предупредила о "синдроме праздничного сердца" в каникулы - РИА Новости, 03.01.2026
04:33 03.01.2026
Врач предупредила о "синдроме праздничного сердца" в каникулы
Врач предупредила о "синдроме праздничного сердца" в каникулы - РИА Новости, 03.01.2026
Врач предупредила о "синдроме праздничного сердца" в каникулы
Болезни в новогодние праздники могут обостриться у людей с поражением сердечно-сосудистой системы, чрезмерное употребление алкоголя может привести к "синдрому... РИА Новости, 03.01.2026
общество
новый год
Новости
общество, новый год
Общество, Новый год
Врач предупредила о "синдроме праздничного сердца" в каникулы

Врач Сайно: синдром праздничного сердца может возникнуть из-за алкоголя

© РИА Новости / Евгений Биятов Расшифровка ЭКГ
Расшифровка ЭКГ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Расшифровка ЭКГ. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Болезни в новогодние праздники могут обостриться у людей с поражением сердечно-сосудистой системы, чрезмерное употребление алкоголя может привести к "синдрому праздничного сердца", рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно.
Врач предупредила, что в новогодние праздники необходимо быть внимательными людям с поражением сердечно-сосудистой системы.
Праздничный стол - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Врач рассказал, как восстановиться после застолья
1 января, 04:28
"Обильное употребление алкоголя у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы приводит к приступам аритмии. У врачей приемных отделений даже есть термин "синдром праздничного сердца", который определяет это состояние. Кроме нарушений ритма, обильное употребление алкоголя может привести и к приступам стенокардии", - рассказала Сайно.
Она уточнила, что чаще всего вышеперечисленные жалобы возникают у пациентов в возрасте 60 лет и старше с уже имеющимися заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но не застрахованы люди и более молодого возраста, у которых клинические проявления поражения сердца могут возникнуть впервые.
"Опасность для сердечно-сосудистой системы представляет не только обильное употребление алкоголя, но и перепады температуры, например, при выходе из теплого помещения на мороз. В таких случаях спазм сосудов на холоде может привести к обострению уже имеющегося хронического заболевания сердца или стать первым эпизодом в жизни человека", - добавила специалист.
Кроме вышеперечисленных факторов риска для сердечно-сосудистой системы врач отметила и повышенное употребление соли в новогодние праздники из-за обилия солений на столе.
"В новогодние праздники помимо сердечно-сосудистой системы возможны обострения и хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта - гастрита, холецистита, панкреатита. К этому приводит злоупотребление алкоголя в сочетании с жирной, соленой, маринованной, копченой пищей", - пояснила Сайно.
Салат Оливье на фоне новогодней елки - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Врачи раскрыли безобидный симптом, который может быть признаком рака
31 декабря 2025, 22:27
 
