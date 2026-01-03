Врач предупредила о "синдроме праздничного сердца" в каникулы

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Болезни в новогодние праздники могут обостриться у людей с поражением сердечно-сосудистой системы, чрезмерное употребление алкоголя может привести к "синдрому праздничного сердца", рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно.

Врач предупредила, что в новогодние праздники необходимо быть внимательными людям с поражением сердечно-сосудистой системы.

"Обильное употребление алкоголя у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы приводит к приступам аритмии. У врачей приемных отделений даже есть термин "синдром праздничного сердца", который определяет это состояние. Кроме нарушений ритма, обильное употребление алкоголя может привести и к приступам стенокардии", - рассказала Сайно.

Она уточнила, что чаще всего вышеперечисленные жалобы возникают у пациентов в возрасте 60 лет и старше с уже имеющимися заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но не застрахованы люди и более молодого возраста, у которых клинические проявления поражения сердца могут возникнуть впервые.

"Опасность для сердечно-сосудистой системы представляет не только обильное употребление алкоголя, но и перепады температуры, например, при выходе из теплого помещения на мороз. В таких случаях спазм сосудов на холоде может привести к обострению уже имеющегося хронического заболевания сердца или стать первым эпизодом в жизни человека", - добавила специалист.

Кроме вышеперечисленных факторов риска для сердечно-сосудистой системы врач отметила и повышенное употребление соли в новогодние праздники из-за обилия солений на столе.