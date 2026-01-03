В торгпредстве оценили эффект от санкций для кооперации России и Ирана

ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Восстановление международных санкций против Ирана оказывает влияние на экономические связи с Россией, но оно некритично, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов.

"Безусловно, восстановление и усиление антииранских международных санкций оказывает влияние на торгово-экономические связи между Ираном Россией , однако стоит подчеркнуть, что это влияние не носит критического характера. Скорее, речь идёт о дополнительных издержках, усложнении логистики и финансовых операций, но не о сворачивании сотрудничества", - сказал он.

По его словам, в условиях санкционного давления у России и Ирана сформировался "уникальный опыт адаптации", а санкции стали стимулом для сближения деловых кругов и поиска нестандартных решений, способствовали укреплению роли БРИКС ШОС как опорных элементов формирующейся многополярной экономической архитектуры.

"Для противодействия ограничительным мерам Москва Тегеран договорились и уже используют целый набор практических инструментов: расчёты в национальных валютах, развитие транспортно-логистических маршрутов, бартерные контракты, локализация производств и промышленная кооперация", - добавил Ефимов.

Он также отметил, что важную роль играет координация на межправительственном уровне через механизм межправкомиссии РФ и Ирана, а также прямой диалог регуляторов, что позволяет оперативно устранять возникающие барьеры и приводить нормативную базу к текущим условиям.

Великобритания и В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН , предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция Германия ("евротройка"). Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.