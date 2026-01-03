В торгпредстве оценили эффект от санкций для кооперации России и Ирана

ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Восстановление международных санкций против Ирана оказывает влияние на экономические связи с Россией, но оно некритично, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов.
"Безусловно, восстановление и усиление антииранских международных санкций оказывает влияние на торгово-экономические связи между Ираном и Россией, однако стоит подчеркнуть, что это влияние не носит критического характера. Скорее, речь идёт о дополнительных издержках, усложнении логистики и финансовых операций, но не о сворачивании сотрудничества", - сказал он.
По его словам, в условиях санкционного давления у России и Ирана сформировался "уникальный опыт адаптации", а санкции стали стимулом для сближения деловых кругов и поиска нестандартных решений, способствовали укреплению роли БРИКС и ШОС как опорных элементов формирующейся многополярной экономической архитектуры.
Он также отметил, что важную роль играет координация на межправительственном уровне через механизм межправкомиссии РФ и Ирана, а также прямой диалог регуляторов, что позволяет оперативно устранять возникающие барьеры и приводить нормативную базу к текущим условиям.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия ("евротройка"). Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Сами же рестрикции предполагают запрет на поставку технологий и материалов Ирану, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу Ирану тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.
