02:55 03.01.2026 (обновлено: 02:57 03.01.2026)
экономика, иран, россия, москва, брикс, шос, оон
Экономика, Иран, Россия, Москва, БРИКС, ШОС, ООН
В торгпредстве оценили эффект от санкций для кооперации России и Ирана

Алексей Ефимов: восстановление санкций некритично для кооперации РФ и Ирана

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) / Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) /
Флаги России и Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Восстановление международных санкций против Ирана оказывает влияние на экономические связи с Россией, но оно некритично, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов.
"Безусловно, восстановление и усиление антииранских международных санкций оказывает влияние на торгово-экономические связи между Ираном и Россией, однако стоит подчеркнуть, что это влияние не носит критического характера. Скорее, речь идёт о дополнительных издержках, усложнении логистики и финансовых операций, но не о сворачивании сотрудничества", - сказал он.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Россия и Иран закрепили особый статус сотрудничества, заявил Лавров
17 декабря 2025, 12:44
По его словам, в условиях санкционного давления у России и Ирана сформировался "уникальный опыт адаптации", а санкции стали стимулом для сближения деловых кругов и поиска нестандартных решений, способствовали укреплению роли БРИКС и ШОС как опорных элементов формирующейся многополярной экономической архитектуры.
"Для противодействия ограничительным мерам Москва и Тегеран договорились и уже используют целый набор практических инструментов: расчёты в национальных валютах, развитие транспортно-логистических маршрутов, бартерные контракты, локализация производств и промышленная кооперация", - добавил Ефимов.
Он также отметил, что важную роль играет координация на межправительственном уровне через механизм межправкомиссии РФ и Ирана, а также прямой диалог регуляторов, что позволяет оперативно устранять возникающие барьеры и приводить нормативную базу к текущим условиям.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия ("евротройка"). Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Сами же рестрикции предполагают запрет на поставку технологий и материалов Ирану, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу Ирану тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Глава МИД Ирана назвал отношения с Россией всесторонними
16 декабря 2025, 16:42
 
ЭкономикаИранРоссияМоскваБРИКСШОСООН
 
 
