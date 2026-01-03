Петрова считает, что тренер Сафин подходит Рублеву

https://ria.ru/20260103/safin-2066164090.html
теннис
надежда петрова
андрей рублев
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
спорт
марат сафин
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бронзовый призер Олимпийских игр в парном разряде, полуфиналистка турниров Большого шлема, экс-третья ракетка мира Надежда Петрова заявила РИА Новости, что тренер Марат Сафин подходит теннисисту Андрею Рублеву, отметив его талант и высокий интеллект.
Рублев начал сотрудничать с Сафиным в апреле. Российский теннисист занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
"Очень рада, что Андрей Рублев нашел такую коллаборацию с Маратом Сафиным, другом, наставником. Он очень подходит Андрею. Хотя Марат и был немного разгильдяем, но он очень талантливый, интеллектуальный, прошел через большие трудности. А как, если не на своем опыте, ты можешь судить об этих сложностях. У него был непростой путь, и он это все очень точно понимает. Это хорошо отразилось на результатах Андрея", - сказала Петрова.