Петрова считает, что тренер Сафин подходит Рублеву

"Очень рада, что Андрей Рублев нашел такую коллаборацию с Маратом Сафиным, другом, наставником. Он очень подходит Андрею. Хотя Марат и был немного разгильдяем, но он очень талантливый, интеллектуальный, прошел через большие трудности. А как, если не на своем опыте, ты можешь судить об этих сложностях. У него был непростой путь, и он это все очень точно понимает. Это хорошо отразилось на результатах Андрея", - сказала Петрова.