Бирюков сообщил о завершении реконструкции водозаборного узла в ТиНАО

Заммэра пояснил, что реализация проекта помогла полностью перевести водозаборный узел на воду московского водопровода с западной станции водоподготовки. Это позволит обеспечить жителей гарантированно качественной водой и снизить нагрузку на артезианские источники, что позитивно скажется на водном балансе территорий.

"В рамках работ построили три новых резервуара питьевой воды по 1,5 тысячи кубометров каждый, провели реконструкцию насосной станции с заменой семи насосов и технологических трубопроводов. Дополнительно смонтировали установку дохлорирования для дополнительного обеззараживания воды. В результате производительность водозаборного узла выросла с 2,5 до 4 тысяч кубометров в сутки. Реконструкцию выполнили с применением техники и разработок отечественного производства", - отметил Бирюков.