Бирюков сообщил о завершении реконструкции водозаборного узла в ТиНАО
3 янв 2026
Бирюков сообщил о завершении реконструкции водозаборного узла в ТиНАО
Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию водозаборного узла "ФИАН" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию водозаборного узла "ФИАН" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении реконструкции объектов. В декабре завершили обновление водозаборного узла "ФИАН
", расположенного в городском округе Троицк", - рассказал Бирюков
.
Заммэра пояснил, что реализация проекта помогла полностью перевести водозаборный узел на воду московского водопровода с западной станции водоподготовки. Это позволит обеспечить жителей гарантированно качественной водой и снизить нагрузку на артезианские источники, что позитивно скажется на водном балансе территорий.
"В рамках работ построили три новых резервуара питьевой воды по 1,5 тысячи кубометров каждый, провели реконструкцию насосной станции с заменой семи насосов и технологических трубопроводов. Дополнительно смонтировали установку дохлорирования для дополнительного обеззараживания воды. В результате производительность водозаборного узла выросла с 2,5 до 4 тысяч кубометров в сутки. Реконструкцию выполнили с применением техники и разработок отечественного производства", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что водозаборные узлы, расположенные на территории ТиНАО
, постепенно переводятся на воду московского водопровода. Объем воды, поставляемый в эти округа со столичных станций водоподготовки, увеличился с 2012 года более чем в пять раз.